Antiek en Brocante Den Baes voortaan op nieuwe locatie: “Opgepast voor namaak!”

In Meulebeke en omstreken is Antiek en Brocante Rudi Den Baes een begrip. Wie op zoek is naar een decoratief element om in het interieur te plaatsen of een woning wil laten opruimen, is er steeds aan het goede adres. Rudi is al meer dan 40 jaar door die microbe gebeten. Recent verhuisde hij naar de Tieltstraat 6, een locatie waar ooit een filiaal van ASLK gevestigd was.

“De passie voor antiek en brocante zit al meer dan 40 jaar in mijn lijf”, aldus de 65-jarige Rudi Den Baes. “Ik herinner me nog, toen ik als kelner van dienst was in het Molenhof in Tielt, dat ik steeds de schouw decoreerde met prachtige vazen of biscuitbeelden onder indrukwekkende glazen stolpen. Het waren pronkstukken die na een week een andere eigenaar kregen. Het was ook de tijd dat het storm liep voor mooie antieken meubels, schilderijen van streekgenoten, bronzen beelden, enz… Er is in de loop van de jaren heel wat veranderd, meubels geraak je aan de straatstenen niet meer kwijt en de moderne woningbouw laat schouwdecoraties en schilderijen niet meer toe. Niettegenstaande dit alles blijft de mens een nieuwsgierig wezen dat houdt van snuisteren, speuren en zoeken naar dat unieke voorwerp.”

Kitsch

“Men hoopt ooit iets te vinden dat rijk maakt. TV-programma’s zoals Tussen Kunst en Kitsch, Rijker dan je denkt, Stukken van mensen,… stimuleren dat zoekgedrag.”

“Rommelmarkten zijn nog altijd heel populair al moet ik zeggen dat er op 90 procent van die markten niets anders dan echte kitsch te vinden is. Het wordt daarenboven opletten voor namaak, zaken die nep zijn. Als je toch nog iets echt waardevols wil vinden, dan moet je al een geoefend oog hebben en specialist zijn in de materie.”

“Toch blijf ik antiek- en brocantemarkten bezoeken, geduld hebben is hierbij de opdracht maar door lang en doelgericht te zoeken, vinden we toch wel wat onze klanten wensen. Dat is het boeiende aan deze uit de hand gelopen hobby.”

Antiek en Brocante Den Baes, Tieltstraat 6 in Meulebeke, is open op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 13 uur of op afspraak op 0495 35 55 71.