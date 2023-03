Anouschka Baeckelandt, Ondernemer van het jaar 2022: “Schouderklopje doet zo’n deugd”

Eén van De Uitblinkers is Anouschka Baeckelandt uit de Heirweg Zuid 22. Zij won de trofee van ‘Ondernemer van het jaar 2022’. Anouschka werkte twaalf jaar als operatieverpleegkundige, waarna ze in januari 2020 begon te werken bij haar man in het voegwerkbedrijf Interbrickx.

In februari 2008 startte Jorg Storme als voeger bij Voegwerken Werbrouck in Emelgem. Op 1 oktober 2010 begon hij als zelfstandige. Jorg was helemaal niet van plan om met personeel te werken, maar hij kreeg constant aanvragen voor bijkomend werk zodat hij toch arbeiders in dienst nam. Hij werkte met vijf arbeiders en had de intentie om nog groter te worden. Hij kwam goed overeen met zijn vorige werkgever Filip Werbrouck uit Emelgem. “Tijdens een gezamenlijke vakantie in Frankrijk kwam plots een overname ter sprake. Jorg zag dat wel zitten. Op 1 januari 2020 nam Voegwerken Storme de firma Voegwerken Werbrouck over. We begonnen met de nieuwe naam Interbrickx. We hebben nu twaalf vaste arbeiders en twee mensen in opleiding”, vertelt Anouschka. “We willen rond de 15 arbeiders blijven, want dat kunnen we met twee mensen nog managen. We doen voegwerken in de regio West-Vlaanderen en gaan tot de omgeving van Gent. We doen zowel nieuwbouw als renovatie. We doen ons best om jonge mensen te motiveren om in de bouw te werken en op te leiden. Goed personeel is moeilijk te vinden.”

Gevuld orderboekje

Jorg vult aan: “Ons orderboekje stond nog nooit zo vol. Qua nieuwbouw zitten we al vol tot eind mei en voor renovatiewerken tot midden september. We krijgen nog vaak telefoons voor extra werk, maar helaas kunnen we er nu niets meer bijnemen.”

Anouschka was 12 jaar operatieverpleegkundige in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “In januari 2020 begon ik parttime te werken. Omdat het takenpakket bij Interbrickx zo groot werd, bleek al heel snel dat beide jobs moeilijk te combineren waren. Vanaf augustus 2020 begon ik fulltime hier te werken”, zegt Anouschka, die samen met haar man een perfecte tandem vormt binnen Interbrickx. “Ik sta in voor het personeelsbeheer, de veiligheid, de boekhouding. Kortom, alle administratie. Ik ga ook één dag per week mee met m’n man naar werven om op te meten, waarna ik de bestelbons uitschrijf. Jorg doet meer de planning, de klanten- en werfbezoeken.”

Anouschka en Jorg werken iedere dag samen en gaan ‘s avonds ook samen naar huis, net om de hoek van hun firma. “Als we samen op het werk zijn, zeggen we maar weinig tegen elkaar. Jorg is bezig met zijn werk, ik met het mijne. Jorg regelt zijn telefoontjes, ik de mijne. In het begin was het voor mij wel even moeilijk en was het even zoeken. Ik kon moeilijk mijn werk afronden. Zijn je uren voorbij bij je werkgever, dan doe je de deur dicht en vertrek je. Nu nam ik werk mee naar huis. Het was Jorg die dan zei dat we niet meer over het werk gingen praten.”

Totale verrassing

Anouschka, mama van een dochtertje van acht jaar, is fier met de titel van ‘Ondernemer van het jaar 2022’. “Je kan daarvoor iemand inschrijven en de gemeente krijgt dan de verschillende formulieren binnen. De verantwoordelijke raad beslist dan wie de winnaar zal worden. Ik vind het tof dat ik won. Toen we rond de nieuwjaarsperiode in Spanje zaten, kreeg ik telefoon dat ik genomineerd was met de vraag om aanwezig te zijn op de uitreiking. Ik was geschrokken, want ik had mij niet ingeschreven. Jorg zat te lachen in de zetel en zei dat hij mij had ingeschreven uit waardering voor wat ik allemaal doe voor het bedrijf. Dat is heel leuk. Aan het hoofd van een bedrijf krijg je nooit meer een schouderklopje van hogerhand, terwijl je dat als werknemer wel krijgt. Het is zo leuk om even bevestiging te krijgen dat je goed bezig bent.”