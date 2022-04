Ann-Sophie uit Ieper versterkt groepspraktijk ‘De Lijfwacht’ in Roeselare als psychologisch consulent

Ann-Sophie Devlieger (26) uit Ieper sloot zich onlangs als startende consulent aan bij de groepspraktijk ‘De Lijfwacht’ in Roeselare.

Ann-Sophie Devlieger koos doelbewust voor deze multidisciplinaire praktijk in de Hugo Verrieststraat, omdat daar de link tussen lichaam en geest vooropgesteld wordt. Als psychologisch consulent wil ze graag iedereen die nood heeft aan begeleiding op een heel persoonlijke manier ondersteunen.

Nadat Ann-Sophie haar diploma’s in toegepaste psychologie en kinderpsychologie had behaald, deed ze ervaring op in verschillende settings. Vanuit haar grote passie ging ze eind vorig jaar enthousiast op zoek naar een praktijk, om naast haar huidige job mensen te counselen bij hun ondervonden moeilijkheden.

“Als counselor hecht ik enorm veel belang aan een empathische houding”, begint Ann-Sophie te vertellen. “Dat is een rode draad doorheen mijn werkervaringen, samen met het actief en onbevooroordeeld luisteren naar en in verbinding staan met cliënten. Ik probeer steeds mijn cliënten een veilige omgeving te bieden om in dialoog nieuwe perspectieven te verkennen. In de afgelopen jaren heb ik mij toegespitst op verschillende thema’s zoals onder andere stress, uitdagingen in interactie met anderen, depressieve klachten, opvoedingsmoeilijkheden, faalangst, zelfzorg en hechtingsmoeilijkheden.”

Ondersteuning

“Mijn ervaringen in het begeleiden in mijn hoofdberoep bevestigen wat in de media al langer aan bod komt. Heel wat jongeren en adolescenten lopen vast in de uitputtende uitdagingen van de huidige maatschappelijke context en vinden niet onmiddellijk de passende en nodige hulpverlening. Dit is mijn directe drijfveer om in bijberoep, via counseling, mijn steentje bij te dragen aan de individuele ondersteuning van deze doelgroepen.”

Ann-Sophie breekt een lans voor toegankelijke en betaalbare psychologische hulp. “De persoonlijke bijdrage van de cliënt wordt al te vaak te rooskleurig voorgesteld. Ondanks de pogingen van de overheid om dit te verbeteren, blijft het in de praktijk voor een niet onbelangrijke groep een grote uitgave. De financiële drempel zorgt ervoor dat te veel mensen in de kou blijven staan, en dit is zowel voor de hulpvrager als hulpverlener frustrerend.”

Ann-Sophie eindigt met de uitdrukkelijke hoop dat mensen deze hindernis kunnen nemen en de weg vinden naar de vele hulpverleners die het psychologisch zorglandschap op vandaag telt. Ze blijft geloven in een maatschappij waar vraag en aanbod in evenwicht elkaar vinden en op die manier iedereen geholpen kan worden.

(SM)