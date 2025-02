Ann-Sofie (30) maakt met ‘Klik_fotografie_’ droom waar: “Een persoonlijke connectie vind ik heel belangrijk en dat stralen de mensen ook uit”

Ann-Sofie Dewilde (30) is al enige tijd gebeten door de fotografiemicrobe. Onlangs maakte ze haar droom waar en startte ze met een eigen onderneming. Klik_fotografie_ werd de naam.

“Ik ben opgegroeid in Reninge en woon nu in Woesten. Na mijn studies officemanagement assistant in Vives, ben ik gestart op de bureaus van Voeders Debaeke in Reninge. Ik ben steeds gepassioneerd geweest door fotografie. Vooral mensen en emoties fotograferen, genieten mijn voorkeur. Een persoonlijke connectie vind ik heel belangrijk en dat stralen de mensen ook uit, als ze op hun gemak gesteld kunnen worden door mij”, lacht Ann-Sofie.

“Familie, gezin, koppel, baby’s enzovoort zijn te categoriseren onder lifestylefotografie en daarnaast focus ik me ook op bedrijfsfotografie. Personal branding, want iedere consument weet graag met wie hij te maken heeft en een foto van de ondernemer zelf bouwt vertrouwen op”, benadrukt Ann-Sofie.

“Gezinsfoto’s, een leuk momentje samen en een mooi herinnering, zijn voor altijd. Zulke reportages gaan steeds door in een natuurlijke omgeving, bos of strand, waar we samen een uur tot anderhalf uur focussen op connectie met elkaar. De meesten zien dit als een leuke activiteit waar je nadien ook leuke resultaten van hebt.”

Details

“Details fotograferen vind ik ook zo belangrijk, ze vangen momenten op die anders verloren gaan. Kleine details brengen sfeer en karakter in beeld en maken herinneringen levendig om later van te genieten. De kindertijd is vluchtig en elk moment is uniek. De kleine handjes, eerste stapjes, en oprechte blikken van vandaag zullen morgen weer anders zijn. Een verhaal dat je later niet opnieuw kan vastleggen”, zegt Ann-Sofie vol overtuiging.

Naast haar job bij voeders Debaeke en haar drukke bezigheid als beroepsfotografe hecht Ann-Sofie veel belang aan afspreken met vrienden, gaan zwemmen of wandelen en heeft ze een zwak voor haar hond Dré, waarmee ze iedere vrijdagavond gaat dogdancen. (RVL)