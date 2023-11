Ann Quintens uit Gistel geeft jouw kerstdecoratie persoonlijk tintje

Ann Quintens van Homemade BY Me zorgt voor een gezellige kerstsfeer met een persoonlijke toets. Kerstballen met je eigen naam? Of liever een ander geschenkje? Kies maar.

“Eigenlijk is het een serieus uit de hand gelopen hobby”, zegt Ann, die voltijds zorgconsulent in het AZ Oostende is. “Het begon in 2017, toen ik voor een babyborrel zelf een pampertaart maakte. Je weet hoe dat dan gaat, hé: mensen pikken dat op en vragen dan om ook zo’n taart voor hen te maken. Later dat jaar kocht mijn man een kleine plotter voor mij, ging ik wat textiel bedrukken, en ging de bal écht aan het rollen.”

Met de feestdagen in het verschiet, pakt Ann uit met gepersonaliseerde kerstballen. “Daarbij worden de namen van vrienden, familie of huisdieren op vinyl gedrukt en op kerstballen aangebracht. Een leuk hebbeding. Ik pikte het idee op in Engeland. Ik maakte een gepersonaliseerde kerstbal voor de ene, en algauw kwamen andere mensen ernaar vragen. Ik zorg ook voor een leuke verpakking, bijvoorbeeld met een strikje errond. Ik doe dit nu voor het derde jaar op rij en – wonder boven wonder – ik blijf verzoekjes krijgen. Het valt me op dat mensen ook altijd maar vroeger de kerstboom zetten en optuigen.”

Met boodschap erop

Een kerstbal kost drie euro. “Ik doe het puur uit liefhebberij. Dit jaar lanceer ik ook iets nieuws: decoratieve rondjes plexiglas of houtsnijwerk met een leuke boodschap. In tegenstelling tot de compacte kerstballen is hier iets meer ruimte voor een korte boodschap.”

Bij Ann kun je ook pyjama’s, T-shirts en kaders laten bedrukken. “Alles kan een insteek zijn: kerst, verjaardagen, Moeder- en Vaderdag, geboortes of overlijdens… Dat creatief bezig zijn zit in de familie. Mijn papa Daniël Quintens was kunstschilder en beeldhouwer, en schreef een boek over de geschiedenis van zijn geboortedorp Snaaskerke. Ook mijn oma was een creatieve madame. Ooit hoop ik een pop-upwinkel te openen.”

(TVA)

www.facebook.com/anneke1970