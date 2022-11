Ann Demey en Marnick Leers starten met automatenshop

Sinds 1994 werken Marnick Leers (56) en zijn vrouw Ann Demey (57) in het landbouwbedrijf Nieuwenburg dat ze overnamen van de vader van Marnick. Naast aardappelen verkopen ze er allerlei zuivelproducten in een winkel. Om de producten nog gemakkelijker aan klanten aan te bieden, installeerden ze een slimme automatenshop aan de oprit van hun bedrijf.

De winkel waarin Ann hoevemelk, boter, yoghurt, karnemelk, platte kaas, chocopasta, roomijs en soms boerenkaas verkoopt, is op dit moment open van donderdag tot en met zaterdag. Omdat Demey merkte dat haar klanten ook op andere momenten producten willen kopen, zocht ze een oplossing. “Zeker jonge mensen willen op elk moment kunnen kopen wat ze nodig hebben. Daarom dachten we aan speciale automaten”, legt de zaakvoerster uit.

Het koppel zocht en vond een gespecialiseerde firma die de automaten installeert. “Bijzonder is dat dit een slimme automaat is. Hij houdt zelf onze stock bij en krijgen we meldingen wanneer er producten uitverkocht zijn. Ook wanneer er een bestelling wordt gedaan, worden we op de hoogte gebracht. Bovendien kunnen we het systeem gemakkelijk uitbreiden.”

Uitbreiden

Na twee uur cursus kreeg Ann, die zich hoofdzakelijk met de verkoop van de producten bezighoudt, het systeem onder de knie. “Mijn twee zonen zeiden aanvankelijk: ga je daar nu nog aan beginnen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. We denken nog niet aan stoppen en willen zelfs uitbreiden”, lacht ze.

(AVH)