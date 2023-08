Anja opent vast verkooppunt voor zelfgemaakte chocopasta

‘Sjokie’, de chocopasta en chocomousse van Anja Depla (53) en echtgenoot Marc Baillieu, heeft voortaan een vast verkooppunt. Het koppel opende recent in de Noordzandstraat 49, vlakbij ‘t Zand, een eigen winkel.

“Na zo’n dertig jaar bij Proximus en de voorlopers ervan gewerkt te hebben, maakte ik van mijn passie – ambachtelijke chocopasta met échte chocolade en chocomousse maken – mijn beroep”, vertelt Anja. “In 2020 heb ik een tijdje gebruik gemaakt van het systeem The Box, waarbij via Stad Brugge en een gespecialiseerde vzw op korte basis winkelpanden verhuurd worden aan mensen die een concept willen uittesten.”

Markten

“In mijn geval was dat dus de verkoop van mijn eigen chocopasta en aanverwante producten. Dat sloeg heel goed aan. Daarna heb ik een hele tijd de openbare markten gedaan met mijn producten. En nu ben ik erg tevreden dat we eindelijk een eigen vast verkooppunt hebben, op een fantastische locatie in de Brugse binnenstad.”

Anja staat vooral in voor de productie, terwijl haar echtgenoot Marc Baillieu actief is als verkoper en aanspreekpunt in de winkel. “Op termijn zal ook onze dochter Evi meedraaien. Naast diverse soorten chocopasta en chocomousse – op basis van Callebautchocolade – maak ik ook zelf granola. En we bieden ook snoepgoed – zoals nougat en ‘neuzen’ – aan van kwalitatieve Belgische producenten. Net als een assortiment koffie en thee.”

11 soorten

Anja beschikt over een aanbod van maar liefst 11 verschillende soorten choco, waarvan 8 in een basisaanbod en 3 seizoensgebonden. Momenteel is dat een chocopasta met honing. (PDV)

Info: www.sjokie.be