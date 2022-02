Anja De Ketelaere biedt met 2Relax relaxatiemassage aan: “Even zorgen aan de kant”

Bij haar thuis in de Tivolistraat 11 is Anja De Ketelaere (51) in bijberoep begonnen met 2Relax, waarbij ze relaxatiemassages aanbiedt. “Met mijn massages help ik de mensen om de stress van zich af te zetten en er mentaal fris weer tegenaan te kunnen.”

Anja de Ketelaere (51) werkt deeltijds als verzorgende bij Familiezorg en is getrouwd met Johan Vanpoucke, bediende bij stut- en schoringsbedrijf Stabil uit Olsene. Johan is trainer van de U13 bij de lokale Groene Leeuwen. Sinds een aantal maanden heeft Anja er aan volwaardig bijberoep bij. De cursussen volgde ze eind 2019, maar corona heeft haar ambitie telkens weer zwaar gefnuikt. Massage is uiteraard een contactberoep.

De keuze voor deze beslissing had meerdere oorzaken. “Na het overlijden van mijn moeder kreeg ik veel meer vrije tijd en die wou ik sowieso nuttig en creatief invullen. Zoon Sam, die voetbalt bij GL Ruiselede, vroeg regelmatig voor of na een match om zijn benen te masseren . Dat inspireerde me, zeker in de wetenschap dat wat ik deed gunstig effect had. In onze woning is er voldoende ruimte en ik ervoer dat ik zelf rustiger werd bij het masseren. Dan kon ik normaliter volop van start gaan in de lente van 2020. Maar ja, dan kwam corona met meerdere lockdownperiodes voor contactberoepen. Masseurs en kappers zijn er daar twee van.”

Stress en mentale spanning leiden tot stijve en stramme spieren

“Het diploma en de theorie had ik onder de knie. In maart start ik nog een lessenreeks over voetreflexologie. De mensen maken zich in de razend snel evoluerende samenleving te druk. Ze hebben te weinig tijd voor zichzelf, de quality time missen ze. Dat veroorzaakt stress en mentale spanning en leidt tot stijve en stramme spieren. De klanten verkiezen de huiselijke sfeer voor een behandeling, een extra pluspunt. Door lichaamsmassage gaat de eliminatie van afvalstoffen sneller en optimaliseert de opname van de essentiële voedingstoffen. De organen functioneren beter. De huid is zowat het grootste orgaan van het menselijk lichaam en door massage gaat die er beter, soepeler uitzien.”

Ontspannend gevoel

“Relaxatiemassage is een luxe artikel, maar wel heel efficiënt in specifieke gevallen. Voor een goed begrip: het is geen kinesitherapie, die voorgeschreven wordt na medische ingreep of aandoeningen. Na massage van de rug, de benen, het aangezicht, de voeten of de full body massage voelt men zich mentaal beter. Het bestrijdt de stress, werkt ontspannend.”

“Zich fysiek laten verwennen en behandelen om er dan weer fris mentaal te kunnen tegenaan gaan. Een van mijn ‘periodieke klanten’ komt hier elke maand, na passage bij de kapper. Hij getuigt elke keer heel ‘chil’ dat hij zich weer kiplekker voelt. Relaxatiemassage is een must voor de geestelijke rust en voor herstel van pijnlijke ledematen, als gevolg van stress. De klant komt uit eigen beweging om zich mentaal en fysiek beter te voelen”, besluit Anja De Ketelaere. (RV)

Relaxatiemassage 2Relax in de Tivolistraat 11 in Ruiselede. Bereikbaar op 0472 53 61 79 of via Facebook 2Relax.