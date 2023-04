Angelique is Luizenmama: “Techniek is uniek”

Last van luizen? Dan kan je voortaan langs de Poperingseweg in Vlamertinge terecht bij Angelique Vancayseele (29). Zij is Luizenmama en heeft een specifieke techniek om de luizen uit het haar te verwijderen.

Angelique woont met haar man Robbie Bonte in de Poperingsweg. Angelique volgde een kappersopleiding in De Panne en verdiepte zich vanaf 1 januari in het verwijderen van luizen en neten bij kinderen, jongeren en volwassenen. “Mijn plusdochtertje kampte al heel lang met luisjes, al van lang voor ik samen was met haar papa”, vertelt ze. “Zo is mijn interesse gestart en wil ik mensen met hetzelfde probleem uit de nood helpen.

Speciale haardroger

“Ik ben gespecialiseerd in controle op luizen en op determinatie, eliminatie en voorlichting op het gebied van de hoofdluis. Ik bestrijd luizen via een speciale en unieke hittetechniek. Zowel de neten – de eitjes van de luis – en de luizen worden met een speciale haardroger bestreden en daarna zorgvuldig uitgekamd. Als laatste stap voer ik nog een grondige controle uit voor de achtergebleven neetjes er handmatig uit te halen. In het begin was het zoeken naar de juiste techniek, maar dat is intussen wel gelukt. Mijn techniek is heel effectief en totaal niet schadelijk voor het haar, wat vele producten op de markt tegen luizen en neten wel zijn.”

Ze combineert dit bijberoep met haar job bij De Lovie. “Op afspraak kan je bij mij thuis terecht, maar ik ga ook naar scholen. Ik ga meestal in drie stappen tewerk: controle, behandeling en nacontrole. We wonen centraal tussen Ieper en Poperinge en op een boogscheut van Heuvelland en Vleteren. Ik ga dus langs in de scholen. Veel scholen kampen met een groot hoofdluisprobleem waarbij hele klassen besmet zijn. Ouders raken zo ontmoedigd. Dankzij mijn specifieke kennis en een controle-methode kan ik hele klassen nauwkeurig, maar binnen de beperkte tijd die een school heeft, mee controleren”, aldus nog Angelique. (API)

De Luizenmama, Poperingseweg 697 – 8908 Vlamertinge, 0492 754 302, deluizenmama@gmail.com.