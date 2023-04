Andy Verschelde (45) nieuwe voorzitter Unizo

Er waait al enige tijd een frisse en vernieuwende wind binnen de Oostrozebeekse Unizo-afdeling. Met kersverse voorzitter Andy Verschelde (41) gaan ze verder op dat elan. De komende handelsbeurs belooft alvast een succes te worden.

Heel wat jonge starters kiezen voor Oostrozebeke door de aanwezigheid van bedrijfsterreinen die niet alleen zorgen voor een ruimer aanbod maar ook voor werkgelegenheid. Daarnaast zijn er tal van netwerkactiviteiten zodat de lokale ondernemers elkaar beter leren kennen en gemakkelijk samenwerkingen op touw kunnen zetten. Het spreekt voor zich dat de Unizo-afdeling daar een serieuze vinger in de pap heeft. Zopas werd ook een bestuurswissel doorgevoerd waarbij de vroegere voorzitter Kurt Demasure een stap opzij zette om plaats te maken voor de ambitieuze Andy Verschelde.

Foorkramer

Hij komt samen met zijn vrouw Vanessa uit een foorkramersfamilie. Andy is dan ook steevast op de wekelijkse marktdag terug te vinden waar hij een koffieshop en een snoepkraam uitbaat. We vroegen Andy waarom een voorzitterswissel bij Unizo nodig was. “De vroegere voorzitter Kurt Demasure had er al een mooi aantal jaren opzitten en was zelf vragende partij om vervanging te zoeken omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor het vrouwenbasketbal in Waregem. Veel kandidaten waren er niet. Maar gezien ik in de afdeling reeds heel wat werk verrichtte, werd me gevraagd om het voorzitterschap over te nemen.”

“Unizo Oostrozebeke is een heel dynamische afdeling die geregeld uitpakt met goeie initiatieven zoals het opstellen van een verlofkalender, organiseren van een tweejaarlijkse beurs, in elkaar knutselen van een eindejaarsactie en zoveel meer. Toen mij gevraagd werd om het voorzitterschap over te nemen, heb ik meteen ja gezegd. Ik ben al heel actief binnen de vereniging. Ik zet me nu eenmaal heel graag in voor de zelfstandigen in Oostrozebeke. We zijn ook lid van de economische raad en er wordt hard gemikt op lokale samenwerking. Hoe beter ondernemers elkaar leren kennen, hoe beter de eigen zaak gaat draaien.” Daarom kiest de afdeling graag voor projecten die inzetten op het bevorderen van die lokale samenwerking zoals de komende handelsbeurs.

Meer standhouders

Op zondag 23 april pakt Unizo uit met de tweede editie van Ontdek Oostrozebeke. Deze handelsbeurs voor lokale ondernemers gaat door in OC Mandelroos. “De eerste editie was een enorm succes met 2.000 bezoekers over de vloer. Wij gaan er dit keer opnieuw een echt familie-evenement van maken. Binnen het Ontmoetingscentrum Mandelroos kunnen de bezoekers kennismaken met dertig standhouders die een breed gamma aan diensten en producten aanbieden zoals horeca, bouw, schoonheidsartikelen, sanitaire installaties en een fietsenwinkel.

Nieuwe ondernemers die de vorige editie nog niet van de partij waren, vullen verder aan. Buiten het OC gaan we zorgen voor een kermissfeer met onder andere een oliebollenkraam en een vijftal kermisattracties. De bar in de inkomhal zal worden bemand door leden van Unizo en zij krijgen de hulp van het Oostrozebeekse vrouwenvoetbalteam dat zorgt voor de bediening. Ik ben trots dat Oostrozebeke op economisch gebied echt bloeit”, besluit Andy. (CLY)

Toegang gratis. Zondag 23 april in OC Mandelroos van 9.30 uur tot 18 uur.