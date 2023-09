Amper vijf jaar bezig, maar nu al opgenomen in prestigieuze gids: chocolaterie Atelier Rosa uit Menen prijkt in Gault&Millau

Gault&Millau is niet alleen een waardemeter voor de betere restaurateur, ook chocolatiers hebben er een eigen gids. In de editie 2024 staat er met Atelier Rosa uit Menen een nieuwe naam in. Voor Thomas Seynhaeve en Lies Ledure, die hun zaak hebben in de J. & M. Sabbestraat, is het een hele eer. “Nooit een doel, wel een droom.”

Seizoensgebonden melocakes in acht verschillende smaken, artisanaal ijs wanneer de temperaturen erom smeken en pralines, zoals de Starward Dolce whisky met melkchocolade, tonka karamel en ganache van de voorgenoemde whisky. Loopt het water je al in de mond? Terecht, want zelfs bij het gerenommeerde Gault&Millau zijn ze overtuigd van het lekkers dat Atelier Rosa te bieden heeft.

Pas vijf jaar bezig

Voor het eerst staat de chocolaterie van Thomas Seynhaeve en Lies Ledure uit de J. & M. Sabbestraat in Menen in de chocolateriegids. Een hele eer. “Dat is nooit een doel geweest, maar een droom was het zeker”, vertelt Thomas. “Het is nog altijd een kwaliteitslabel dat je niet zomaar krijgt. Bovendien is de gids ook voor mij een referentie.”

Dat Thomas en Lies hun naam ooit in het boekje zou staan, hadden ze tien jaar geleden nooit geloofd. Pas vijf jaar terug startten ze de zaak op. “Ik was opvoeder in dagcentrum De Pelikaan, waar ik ook atelierwerking deed. Advocaat, confituur, truffels – ik vond dat leuk om te doen. Daarom besloot ik ook een opleiding chocolatier te volgen.”

Tour & Taxis

Meteen werd Thomas gebeten door de microbe. “Ik volgde meteen alle modules, begon halftijds te werken in de Pelikaan en sinds 2021 leg ik me volledig toe op het ambacht. Het is echt een passie geworden”, vertelt hij.

Een passie die hij duidelijk met veel kunde uitoefent. Maandag werden Thomas en Lies uitgenodigd in het Brusselse Tour & Taxis voor de bekendmaking en kregen ze het boekje en de labels overhandigd. “De bevestiging van wat we al voelden komen. Ze kwamen in het geniep langs, maar we kregen enkele maanden geleden wel een vragenlijst. Dan begin je toch al wel iets door te hebben.”

Blijven onderscheiden

Een mooie erkenning. Maar hoe overtref je die nog? “Het is inderdaad het hoogst haalbare. Of misschien Chocolatier van het Jaar worden? Al is dat misschien wat te hoog gegrepen”, lacht Thomas. “Sowieso blijft het zaak om mee te blijven met de trends, blijven kwaliteit te brengen en blijven te groeien.”

Blijven onderscheiden ook. “Bij elk seizoen proberen we iets nieuws te bieden. Maar we hebben ook unieke producten, zoals onze piconpraline. Wat misschien ook leuk zou zijn, is om een praline te kunnen aanbieden in een restaurant.”

Atelier Rosa is een nieuwkomer in de gids, maar is niet de enige uit de regio die in gids prijkt. Uit Menen is er de winkel van Parfait, waarvan de hoofdzetel in Izegem ligt. Daarnaast zijn er ook Beugnies les Chocolats uit Marke, V-CHOCOLATIER by Sweertvaegher uit Kortrijk en Hannes D’Heedene uit Deerlijk. (JDR)