Amper gestart en alweer gesloten: ’t Fijn beleg in Wingene zoekt overnemer

In augustus namen Nele Vanneste en haar dochter Romy Lannoo de delicatessenzaak ’t Fijn Beleg in Wingene over. “We hebben het beslist in 1-2-3”, lachte Lannoo toen. Maar vandaag is het pand dicht en zoekt het duo opnieuw een overnemer. “Met spijt in het hart heb ik besloten om te stoppen”, laat Vanneste op Facebook weten.

‘t Fijn Beleg is al jaren een succesvolle zaak in Wingene, gekend om zijn kaas en kaasschotels, belegde broodjes, tapasplanken, geschenk- en ontbijtmanden, verrassingsbroodjes en koffiekoeken. Dochter Romy werkt haar laatste jaar hotelopleiding af. Er wordt gezocht naar een overnemer voor de winkel en de inboedel.