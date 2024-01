Ameel Candy World viert 25ste verjaardag en bouwt grootste snoeptaart ter wereld: “Om te slagen, hebben we helpende handen nodig”

Groothandel Ameel Candy World bestaat 25 jaar. Die verjaardag laat het Roeselaarse bedrijf niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens het weekend van 24 en 25 februari bouwt Ameel Candy World, in samenwerking met vijf verenigingen, in Waregem Expo de grootste snoeptaart ter wereld. “De verenigingen krijgen elke zo’n 1.500 snoepplaatsjes mee die ze ten voordele van hun werking kunnen verkopen. We hopen dat men over 25 jaar nog spreekt over dit initiatief waarmee we ons bedrijf in de kijker zetten”, aldus bedenker Filip Van Vyve.

Het Roeselaarse bedrijf Ameel Candy World blaast vijfentwintig kaarsjes uit, maar eigenlijk moeten we terugkeren naar 1960 voor de start van dit mooie, lokale ondernemersverhaal. Toen richtte Wilfried Ameel een eigen groothandel in confiserie op in Roeselare. De industriële bakkerij bevond zich toen in de Iepersestraat. “Ik heb keihard gewerkt en ging zelf de baan op met koekjes en snoepjes”, aldus Wilfried. Hij is er inmiddels 83 en woont naast het bedrijf langs de Industrieweg waar het bedrijf sinds 1975 huist. Wilfried opent er ’s ochtends nog steeds de deuren en kijkt ’s avonds zorgvuldig na of alles gesloten is.

Lollywood

In 1999 werd de eenmanszaak ‘Ameel Confiserie’ omgedoopt tot de vennootschap Ameel Candy World. Onder andere het huismerk Lollywood werd er boven de doopvont gehouden. “De voorbije jaren is het bedrijf blijven groeien. Snoep, dat is het klein geluk. Traditionele snoepjes zoals beertjes en cola’tjes blijven gewoon erg goed verkopen. Drie vierde van de snoepjes die de groothandelaar aankoopt bij de fabrikant gaat naar de Belgische markt, maar Ameel Candy World zorgt er ook voor dat men in het buitenland volop kan snoepen”, aldus Lander Baesen. Hij volgt op 1 maart Christ Supply, die straks geniet van zijn pensioen, op als general manager binnen het bedrijf.

Verenigingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Met een stunt van formaat wil Ameel Candy World zich in ons land nog extra op de kaart zetten. “Bij een verjaardag hoort een taart. Het leek me dan ook leuk om de grootste snoeptaart ter wereld te bouwen”, aldus aankoopdirecteur Filip Van Vyve.

Dat record staat momenteel op 2 meter op 2 meter. Het bedrijf wil echter een snoeptaart bouwen van tien meter breed, tien meter lang en 8,5 meter hoog. “Om daarin te slagen hebben we natuurlijk helpende handen nodig.”

Het bedrijf schrijft een wedstrijd uit voor verenigingen en organisaties. “Samen met drie verenigingen uit Vlaanderen, één uit Brussel en één uit Wallonië bouwen we op 24 en 25 februari in Waregem Expo de grootste snoeptaart ter wereld.”

12.000 snoepplaatjes

De taart wordt opgebouwd uit 10.000 à 12.000 snoepplaatjes. “Op zondagnamiddag snijden we, hopelijk in het bijzijn van de koning, de taart aan. Alle verenigingen krijgen zo’n 1.500 snoepplaatjes mee naar huis in een mooie doos. Die kunnen ze dan verkopen ten voordele van hun werking.”

Verenigingen die interesse hebben om mee te bouwen aan de grootste snoeptaart ter wereld vinden extra informatie op de website www.fantasty.be. “Met dit evenement hopen we dat men over vijfentwintig jaar nog spreekt over hetgeen we dit jaar doen”, aldus Filip.

De keuze om het evenement door te laten gaan in Waregem is bewust. “Daar beschikken we over een grote, moderne zaal en Waregem ligt ook centraler in het land dan Roeselare. Maar we blijven ons wel profileren als een Roeselaars bedrijf. Later dit jaar organiseren we ook nog een evenement in het Fabriekspand.”

Jarenlange samenwerking met Kloen

Met de verkoop van hun snoepjes steunt Ameel Candy World al jarenlang Kloen, de Roeselaarse organisatie die zicht inzet voor de ziekenhuisclowns. Bij de verkoop van verschillende soorten snoep gaat een gedeelte telkens naar het goede doel. Ook bij deze stunt is aan Kloen gedacht. “Een deel van de snoepplaatjes wordt door ons eigen team gemaakt. De opbrengst van de verkoop daarvan gaat naar Kloen”, legt Filip uit.

Meer informatie omtrent het evenement in Expo Waregem is te vinden via de sociale media van Ameel Candy World.