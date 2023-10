Amber Verbeke zoekt haar weg in immobiliënwereldje

Ja, er zijn nog jongeren die ervan dromen om ooit een eigen zaak te hebben. Zo iemand is Amber Verbeke (22) uit Oostrozebeke. Pas afgestudeerd aan Vives Kortrijk, waar zij de richting immobiliën en verzekeringen volgde, timmert ze nu aan de weg om haar plaats te vinden in de immobiliënwereld.

“Na het middelbaar was ik vastbesloten om te kiezen voor een studierichting die uitzicht had op een boeiende job. Een job waar ik vooral contact zou hebben met mensen. Ik heb een tijdlang getwijfeld tussen rechten en de vastgoedsector. Ik koos uiteindelijk voor het laatste. Nu moet ik vaststellen, ook al wist ik dat al een beetje vooraf, dat de wereld van de immobiliën een harde wereld is. Het is moeilijk om een vaste stek te veroveren. Maar het is ook een zeer boeiende wereld. Wat velen niet weten, is dat dit een zeer gevarieerde job is, waarin van alles steekt, zoals marketing, verkoop en verhuur van woningen, prospecties, het opmaken van EPC’s. Het is ook een beroep dat voortdurend evolueert.” Of zij dat allemaal al onder de knie heeft? “Helemaal niet, ik zit nog volop in een leerproces. Ik heb al een schoolstage en een vakantiejob achter de rug, en volg nu een BIV-stage. Die stage bij Vastgoed Norman duurt minimum één jaar en ik ben intussen al drie maanden ver.”

Veel concurrentie

Gezien de overvloed aan immokantoren vroegen we Amber of het wel realistisch is om daar tegenop te boksen? “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik die droom tot een goed einde breng. Nu zit ik volop in de fase van ervaring opdoen. Momenteel volg ik ook nog een extra opleiding rond sociale media om naar de toekomst toe nog beter en vlotter panden te kunnen aanbieden en verkopen. Voor mij komt het er vooral op aan wat naambekendheid te verwerven, want ik ben een nieuwkomer in dit harde wereldje.” We vroegen Amber ten slotte nog wat het moeilijkste onderdeel is van haar beroep? “Wat mij betreft vind ik het onderdeel prospectie het moeilijkst. Het komt er vooral op aan panden te vinden die te koop worden aangeboden. Wanneer je er eentje binnenrijft, geeft dat een enorme voldoening, maar ik weet dat de concurrentie in onze regio heel groot is. Ik sta hoe dan ook voor een grote uitdaging.” (CLY)