Alpro Wevelgem kan hernieuwbare energie flexibeler inzetten dankzij Power2Heat-project

In Wevelgem is het Power2Heat-project ingehuldigd op de productiesite van Alpro. Het project bestaat uit een energiecentrale met een gasmotor die extra brandstof spaart en CO2-uitstoot vermindert. Dankzij het project kan het bedrijf hernieuwbare energie flexibeler inzetten.

9,5 miljoen euro

Het project werd mee ontwikkeld en gefinancierd door burgercoöperatie Beauvent. In totaal investeerde Beauvent 9,5 miljoen euro in het project. Het project bestaat uit een energiecentrale met een gasmotor die elektriciteit, stoom en warm water produceert. Die draait gedeeltelijk op lokaal biogas, geproduceerd in de waterzuivering op de productiesite. Naast de gasmotor zijn er ook elektrische stoomketels die stoom genereren als er veel wind en zon is. Daardoor bespaart Alpro 11.200 ton CO2 per jaar in vergelijking met elektriciteit opgewekt door gas.

“Wat Alpro en Beauvent hier realiseren is een schitterend voorbeeld van innovatie in onze Vlaamse industrie. Ze realiseren een besparing op de energiefactuur en op de CO2-uitstoot en tegelijk profiteren meerdere partijen ervan, inclusief medewerkers die mee konden investeren. Het is dit soort projecten waarop ik reken als inspiratiebron en trendsetter voor de vergroening van onze Vlaamse industrie”, zei minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V) bij de inhuldiging.

Elektrische stoomketels

Algemeen directeur van Beauvent Frédéric Haghebaert zegt dat het project innovatief is door het flexibele gebruik van elektrische stoomketels. “Wanneer er een grote hoeveelheid hernieuwbare energie ter beschikking is, springen ze in om stoom te produceren uit wind of zon. Op die manier ondersteunt Alpro het elektriciteitsnet, spaart de extra brandstof en reduceert het ook de bijgaande CO2-uitstoot. Elektrische stoomketels zijn geen nieuw fenomeen, onze leverancier werkt er al jaren mee. Alleen is dit de eerste toepassing van deze vorm van sectorkoppeling in Vlaanderen”, klinkt het.