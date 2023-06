Alpro Technical Academy ingehuldigd door Minister Hilde Crevits: “Jullie doen waar wij als partij voor staan”

De gloednieuwe Alpro Technical Academy in Wevelgem is officieel geopend in het bijzijn van viceminister-president Hilde Crevits. Het nut van deze nieuwe academie is tweeledig: aan de ene kant wil het bedrijf het gat in de arbeidsmarkt opvullen door eigen operatoren om te scholen tot technische experten en aan de andere kant wil het de toekomstige generatie opleiden.

Eugène Kusse, de goedlachse Nederlandse fabrieksdirecteur met bakken ervaring in de sector, opent het woord op de persconferentie bij de opening van de nieuwe Alpro Technical Academy de Wevelgemse industrie: “We hebben bij Alpro vorig jaar besloten om de Technical Academy op poten te zetten. We wilden op die manier goeie profielen aantrekken die van buitenaf komen. Daarvoor werd in eerste instantie gekeken naar de vele technische scholen om ons heen. We willen iedereen warm maken voor een technisch beroep: wij planten zaadjes, jij oogst meer talent.”

Jong geweld…

En er is zeker lokaal talent in die technische scholen in de buurt. In de Technical Academy zelf gingen we praten met Cédric Vandenbulcke (21) en Stephen Delemar (21), twee lokale producten en bovendien generatiegenoten. Cédric woont in Heule en zijn kompaan Stephen in Marke. De twee jongemannen zaten al vanaf het derde jaar in de humaniora samen in de klas in het Guldensporencollege te Kortrijk. Ook in het hoger onderwijs legden de twee – voorlopig – hetzelfde parcours af: ze studeerden allebei de Bachelor Mechanica aan de Kortrijkse hogeschool VIVES. En zelfs dit jaar, tijdens hun stage en afsluitende bachelorproef, bracht het tweetal duizenden uren in elkaars gezelschap door.

Fabrieksdirecteur Eugène Kusse tijdens zijn speech. © Rémi Bruggeman

Die duizenden uren zijn trouwens letterlijk te nemen. Cédric gaf aan dat ze ondertussen meer dan 1000 uur in de gebouwen van Alpro aan het werk waren voor hun stage en bachelorproef: “Ook tijdens de feestdagen werkten we hier. Ik wou het liefst van al dat de skid (de installatie die Cédric en Stephen maakten in het teken van hun bachelorproef en die door Alpro zal worden gebruikt, red.) af zou zijn. Dan had ons werk uiteindelijk wel effectief een nut en was het niet zomaar een theoretisch werkje dat niet bruikbaar is. Ik ben heel blij dat we hier nu staan met een afgewerkt product.”

En dat kon ook Vlaams Viceminister-president Hilde Crevits, eregast op de plechtige opening, smaken: “Ik ben oprecht blij om te zien dat het werk dat jullie maakten voor jullie eindopdracht ook effectief door het bedrijf gebruikt kan worden. Het gebeurt maar al te vaak dat eindwerken – bachelorproeven of thesissen – een theoretisch stuk worden die uiteindelijk ergens in een schuif belanden. Echt chapeau!”

Stephen Delemar (links) en Cédric Vandenbulcke (rechts) bij hun skid, een installatie die het bedrijf na hun bachelorproef zal gebruiken. © Rémi Bruggeman

De bescheiden studenten namen de honeurs van de Minister met plezier aan. “We hebben deze week al een verdediging als evaluatie van ons werk gehad hier bij Alpro,” vertelt Cédric. “Ik heb het gevoel dat ze blij zijn met het project.” “Volgende week is onze verdediging op school. Onze skid moet dan tijdelijk verhuizen naar een lokaal in de VIVES. Dat zal stressen zijn,” voegt Stephen eraan toe. “Gezonde stress hopelijk,” lacht zijn vriend Cédric.

Ze hoeven alleszins niet veel stress te hebben, want alles lijkt erop dat Alpro tevreden is. Cédric mag volgend jaar zelfs beginnen te werken in het bedrijf. Stephen zal nog een Masteropleiding volgen. Zo zullen de wegen van het schijnbaar onlosmakelijke duo dan toch nog scheiden. “Al kan je hier na je Master natuurlijk ook nog terecht,” knipoogt fabrieksdirecteur Eugène Kusse.

… en oude glorie

Het doel van de Technical Academy is weliswaar niet enkel om jonge gasten zoals Cédric en Stephen binnen te halen. Ook de vaste waarden in het bedrijf kunnen door het project in grote mate bijgeschoold worden. Een voorbeeld daarvan is Joëvyn De Grande (30), momenteel team leader in de brikafdeling: “Ik ben hier begonnen als operator en ben sinds 2019 teamleider. In mijn functie nu krijg ik veel te maken met techniek, al ben ik er zelf niet voor opgeleid. Het is heel handig dat ik nu de opleidingen via e-learning kan volgen in de Technical Academy.”

Joëvyn De Grande bezig met een van de modules van zijn opleiding in de gloednieuwe Technical Academy. © Rémi Bruggeman

“Het zijn eigenlijk tools die gemaakt zijn door het bedrijf TEO. In de module die ik nu aan het doen ben, leer je bijvoorbeeld van alles over het elektrische circuit. Je kan zo spelenderwijs en op een veilige manier bijleren.” Levenslang leren is dus de regel met deze nieuwe academie, iets wat Hilde Crevits luidkeels toejuicht: “Ik ben naar hier gekomen omdat jullie doen waar wij als partij voor staan. Wij zijn een van de grondleggers van duaal leren, waarbij er zowel op de werkvloer als op de schoolbanken wordt geleerd. Jullie promoten levenslang leren, bieden een kans aan jongeren en helpen die jongeren om hun opleiding te voltooien. Dat is een systeem dat ik in de zorgsector ook zou willen geïmplementeerd zien.”

“Alpro is een heel dynamisch bedrijf in deze zeer dynamische tijden,” besluit de Minister. En gelijk heeft ze. Het bedrijf ontstond 43 jaar geleden als een van de eerste producenten van soja-drinks. Ondertussen is Alpro uitgegroeid tot een bedrijf dat vorig jaar een omzet draaide van € 696.195.222. De onderneming heeft ondertussen 7 fabrieken, waarvan 3 in de Verenigde Staten. Met de Technical Academy lijkt alleszins een weg ingeslagen waarmee het bedrijf verder zal kunnen blijven innoveren en groeien.