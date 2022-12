Allison staat je bij met haar zelf ontworpen energetische heling

Allison Lecourt studeerde af als therapeut in energetische heling. Met Totally Balanced heeft ze nu haar eigen zaak opgericht.

“Ik ben gespecialiseerd in chakra healing (alternatieve geneeswijze via de zogenaamde energiebanen in het lichaam, red.), Reiki (handoplegging, red.), acupressuur en klankschaaltherapie”, zegt Allison. “Nu heb ik mijn eigen heling ontworpen. Ik voel ook intuïtief aan welke techniek de klant best kan gebruiken.”

“Bij energetische heling worden mensen geholpen met emotionele trauma’s, depressie, burn-out, stress, chronische en fysieke pijn en ondersteuning van ziekte. Vaak zit achter een fysieke kwaal een onbewuste emotie die om aandacht vraagt. Bijvoorbeeld: wie lage rugpijn heeft, heeft te weinig vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen. We pakken de fysieke pijn aan bij de bron, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt en de pijn verdwijnt.”

“Ook mensen die innerlijke rust willen ervaren of de beste versie van zichzelf willen zijn, vinden hier voldoening. De sessies zorgen voor mentale, fysieke en emotionele stabiliteit. Ik ben mij nu ook aan het verdiepen in ayurveda (alternatieve geneeswijze uit India, die stelt dat het lichaam de geest volgt, red.).” (EG)

Rodenbachstraat 28 Vlamertinge, 0496 45 03 04, info@totallybalanced.be, Instagram, Facebook 13_totallly_balanced, of www.totallybalanced.be.