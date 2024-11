“Alles is vernieuwd, maar familiale winkelsfeer blijft”: Carrefour Market viert 60 jaar met feestelijke heropening

Na ruim 60 jaar verhuist Carrefour Market Zedelgem vanaf 7 november naar een gloednieuw pand op dezelfde locatie. De versafdeling en ook meer vegetarisch en bio blijven gewaardeerde troeven, maar de familiale sfeer van vroeger blijft.

In maart 1964 was het eerste grootwarenhuis in Zedelgem een feit, toen Uitbaters Georges en Marie, samen met hun dochter Gaby en schoonzoon Yves, Unic Zedelgem openden. In 1998 namen Isabelle Bouillon en Pascal Knop de supermarkt over. Het werd daarna GB/Carrefour Market, schetst Océane Knop de familietraditie van haar (over)grootouders en ouders. Samen met haar broer Thibaut is zij de vierde generatie die de leiding over zal nemen.

Doordat de opvolging verzekerd is, werd de keuze snel gemaakt om een volledig nieuwe winkel te bouwen, net naast het oude gebouw dat na ruim 60 jaar zijn beste tijd had gehad.

De nieuwe zaak voelt binnen lichter aan, door grote ramen en open ruimte. Met de modernste technieken is rekening gehouden met duurzaamheid. Zo werd er geïnvesteerd in CO2-koelingen, spaarzame ledlampen en warmterecuperatie. Op het moment dat de nieuwe parking zal worden aangelegd, worden er ook laadpalen geïnstalleerd voor elektrische auto’s.

Focus op vers

Om de klanten te blijven plezieren ligt de focus nog meer op de versafdeling. “Aan een volledig nieuwe toonbank bedienen we nog steeds ‘aan de toog’, op maat van elk type klant. 50 gram of 5 kg gehakt, bij ons kan het allemaal”, duidt Océane. “Wij werken enkel met vrouwelijke runderen afkomstig van lokale boeren. Daarnaast zijn er ook tal van koelkasten bijgekomen om de verpakte versartikelen uit te breiden. Ook de assortimenten vegetarisch en bio worden nog ruimer. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen zelfscankassa’s te openen, omdat we het persoonlijk contact met de klant belangrijk vinden. Kortom, wij staan bekend voor een familiale winkelsfeer.”

De Carrefour Market wordt feestelijk geopend op 7 november met drankjes en hapjes, speciale acties en leuke verrassingen voor jong en oud. In de openingsweek zijn tal van mooie kortingen te scoren op charcuterie, beenhouwerij, vis, bakkerij, en groenten en fruit. Ook de openingsuren veranderen van maandag tot zaterdag van 8 t.e.m. 19 uur.