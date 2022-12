Alles is op! Famiflora gaf 3.000 kerstbomen weg na verplichte sluiting; concurrent stuurt deurwaarder en eist 300.000 euro

Door een vergunningsbetwisting moet Famiflora Moeskroen sinds donderdagmorgen de deuren sluiten. Het tuincentrum besloot 3.000 kerstbomen die net geleverd werden en die anders bij het groenafval zouden terecht komen, weg te geven. Fabien Sobiecki, marketing manager bij Famiflora: “In nog geen uurtje tijd waren alle bomen weg.” Maar Famiflora kreeg ook het bezoek van een deurwaarder. “Floralux vindt dit oneerlijke concurrentie en eist 300.000 euro.”

De actief van Famiflora om 3.000 kerstbomen weg te geven, was een denderend succes. Het tuincentrum ging tot die actie over omdat donderdag verplicht de deuren dicht moesten. Reden daarvoor is een vergunningsbetwisting. “Het gaat om een discussie over de vergunning van een deeltje van ons tuincentrum en over de frituur. Beide zaken mogen niet open, maar al de andere zaken onder ons dak zoals de bakkerij, de groentenhandel, de Leonidas-winkel… mogen dat wel. Er zal dus ook daar nog geshopt kunnen worden”, benadrukt Fabien Sobiecki. “En uiteraard hopen wij zo snel mogelijk zelf te kunnen openen in Moeskroen. Dat is onze eerste zorg, maar een datum van de heropening kunnen we nog niet meedelen.”

“We hopen vooral zo snel mogelijk ons tuincentrum weer te mogen heropenen”

Dit weekend besloot Famiflora dan maar 3.000 kerstbomen die pas geleverd waren weg te geven. “In tijden waar veel mensen het financieel moeilijk hebben en waar je het ecologisch ook niet kunt maken om zomaar zaken weg te gooien, beslisten we om die kerstbomen weg te geven. Bedoeling was omdat twee op zaterdag en zondag te doen. Zaterdag zijn we om 9 uur gestart, het was nog geen tien uur toen alle bomen al een nieuwe eigenaar gevonden hadden.”

Focussen op de heropening

Onder het vele volk dat kwam opdagen op de parking van Famiflora ook een deurwaarder. “Die was gestuurd door onze concurrent Floralux uit Dadizele. Ze vinden dit oneerlijke concurrentie en eisen 300.000 euro. Dat bedrag alleen al. En wij hebben gewoon iets weg gegeven in plaats van het weg te gooien. Maar we zullen ons nu vooral focussen op de heropening van de winkel die er hopelijk zo snel mogelijk kan komen. Deze eindejaarsperiode is voor ons uiteraard belangrijk, daar hoeft niet veel uitleg bij.”

Floralux Dadizele werd in 1956 opgericht door de familie Vandenbussche, in 2014 werd Famiflora opgericht ook door telgen uit de familie Vandenbussche na een meningsverschil binnen de familie.