Alleen Lunch Garden bij B-park Brugge blijft bestaan, andere West-Vlaamse restaurants verdwijnen

41 restaurants van Lunch Garden zullen opnieuw hun deuren kunnen openen na een doorstart van het bedrijf met CIM Capital als nieuwe investeerder. Dat wil zeggen dat 21 vestigingen van Lunch Garden verdwijnen. In onze provincie blijft alleen die in Brugge bij het winkelcentrum B-park bestaan. De vestigingen in Sint-Kruis en Kortrijk verdwijnen. Het restaurant in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem, dat in franchise was, kan mogelijks verder blijven staan. “Maar dan zal dit niet onder de naam Lunch Garden zijn”, klinkt het bij de organisatie.

De afgelopen dagen heerste er veel speculatie over welke vestigingen van het failliet verklaarde Lunch Garden dan toch zouden kunnen blijven bestaan. “De informatie, die circuleerde werd door verschillende partijen gedeeld, maar nooit bevestigd door Lunch Garden of de nieuwe investeerder. Want tot nu was alles nog volop in gesprek en onderhandeling”, klinkt het bij de organisatie.

Nu maakt het bedrijf officieel bekend dat er een doorstart komt voor 41 van de 61 restaurants in samenwerking met CIM Capital als nieuwe aandeelhouder. Volgens Lunch Garden halen ze zo een investeerder aan boord met een sterke marktkennis. “De gesprekken met CIM waren vanaf het begin constructief. DE expertise van hen zal helpen bij de verdere ontwikkeling van ons iconische merk. De hartverwarmende reacties van onze klanten de afgelopen dagen geven ons veel energie om door te gaan”, stelt CEO Stephan Brouwers. In totaal zouden er zo’n 430 medewerkers nu terug aan de slag kunnen bij de eigen restaurants van Lunch Garden.

Een West-Vlaamse vestiging

In West-Vlaanderen blijft alleen het restaurant in Brugge bij het winkelcentrum B-park open. Maandag 20 januari raakte al bekend dat de vestiging in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge sowieso dicht ging. Over de vestiging in Kortrijk was nog lange tijd onzekerheid, maar ook daar valt nu het doek en moet de zaak sluiten”, vertelt de organisatie.

“Het restaurant in Sint-Eloois-Vijve kan niet langer onder de naam Lunch Garden uitgebaat worden”

“De vestiging in Sint-Eloois-Vijve, een deelgemeente van Waregem is een franchise. “Door deze wendingen kan die ondernemer niet langer het restaurant uitbaten onder de naam Lunch Garden. Of het restaurant zelf verder gaat, kunnen wij niet zeggen. Dat zal afhangen van de uitbater zelf en hoe de activiteiten specifiek daar georganiseerd zijn.”

Erik Verkest, CEO CCR Fund en partner bij CIM Capital kijkt alvast uit naar de samenwerking. “We geloven sterk in de toekomst van Lunch Garden. Het is een merk met een rijke geschiedenis en trouwe klanten. We kijken ernaar uit om samen met het team van Lunch Garden aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, en zullen er samen met hen de schouders onder zetten om er opnieuw een succesverhaal van te maken.”