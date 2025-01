All Drinks Bevernagie neemt Tieltse drankencentrale De Weerdt over: “We vullen hiermee een blinde vlek op de kaart op”

‘Prik & Tik’ All Drinks Bevernagie krijgt er een derde filiaal bij. Dominique Bevernagie en Silvie Derycke nemen namelijk de drankencentrale van de familie De Weerdt over in Tielt. Nog tot Pasen blijft de huidige zaak open, waarna het Lichterveldse koppel de zaak in de Oude Stationsstraat in een nieuw kleedje gaat stoppen.

De drankencentrale van De Weerdt opende voor het eerst de deuren in 1995 en bestaat dit jaar dus dertig jaar. Maar in de loop van mei zal de naam De Weerdt van de gevel verdwijnen. “Het begon eigenlijk met het nieuwe mobiliteitsplan van de stad”, steekt Jeff De Weerdt van wal. Hij is de zoon van bezieler Johan De Weerdt en stapt stilaan mee in de familiezaak. “De circulatie voor de deur werd aangepast, waardoor auto’s ons niet meer kunnen bereiken uit de richting van het station. Een flinke streep door onze rekening. We zijn hier zelfs met een petitie gestart voor meer bereikbaarheid, maar de kans dat dat zoden aan de dijk brengt, lijkt klein. Feit is dat we daardoor wel beginnen brainstormen zijn over de toekomst. Wij beleveren geen horeca en runden de centrale altijd als een soort bijhuis van de supermarkt. We besloten om daar verandering in te brengen en er een moderne drankencentrale van maken. We maakten een actieplan op en zochten contact met Prik & Tik.”

Familiebedrijven

Via die gespecialiseerde keten kwam de familie in contact met Dominique Bevernagie en Silvie Derycke van All Drinks Bevernagie, die in Lichtervelde en (sinds 2022, red.) in Roeselare twee grote drankcentrales runnen onder de vleugels van Prik & Tik. Net als bij De Weerdt gaat het om een familiebedrijf, want Dominique en Silvie vormen inmiddels al de vijfde generatie binnen de familie van drankenhandelaars. “Het klikte meteen”, gaat Jeff verder. “Na een gesprek over onze plannen hebben we hen de keuze gegeven. Ofwel deden we het zelf met Prik & Tik, ofwel namen zij het heft in handen.”

“De interesse was er en onze drankcentrale wordt dus integraal overgenomen. Dat lag wat gevoelig bij mijn vader, maar hij beseft nu dat de drankencentrale bij Dominique en Silvie absoluut in goede handen is. In onze brainstormfase hebben we trouwens in alle discretie een bezoekje gebracht aan hun relatief nieuwe zaak in Roeselare, om wat inspiratie op te doen voor de onze. We zagen meteen dat de lat hoog lag. Kathy, Marc en Yves (de huidige vaste medewerkers, red.) blijven bovendien sowieso aan boord. Dat was een van onze voorwaarden.”

Dominique Bevernagie bevestigt dat verhaal. “We beleveren nu al heel veel horecazaken in Tielt. Qua ligging is Tielt bovendien de ideale locatie voor een derde filiaal. Lichtervelde en Roeselare zijn net ver genoeg, waardoor we onze eigen winkels niet beconcurreren. Bovendien is er in de regio Tielt op dit moment geen enkele vestiging van Prik & Tik aanwezig. Tielt was een blinde vlek op de kaart, dus dit was een kans die we niet konden laten liggen. Na Pasen zal de winkel in Tielt even dicht gaan voor wat verbouwingswerken. Op 10 mei, de zaterdag voor Moederdag, willen we open gaan. Qua sfeer en inrichting zal het vergelijkbaar worden met wat we nu al in Roeselare hebben. Of drie zaken tegelijk runnen te bolwerken zal vallen? Dat moet wel lukken. We hebben per slot van rekening een sterk team medewerkers en elke winkel heeft sowieso ook een verantwoordelijke. En de medewerkers blijven inderdaad ook op post. Ze komen hier straks bij ons in Roeselare wat stage lopen.”

Supermarkt

Rest de vraag wat de familie De Weerdt straks van plan is. “Net zoals we oorspronkelijk hadden gedaan voor de drankencentrale hebben we ook een ambitieus actieplan opgesteld om de supermarkt in de Kortrijkstraat toekomstbestendig te maken”, geeft Jeff nog mee. “Dat plan willen we nog dit jaar uitrollen. Zo gaan we inzetten op duurzaamheid en vergroening, terwijl we in de winkel de versmarkt een centralere plaats willen geven. Ook het eetcafé zal een nieuwe look krijgen. Dus ook in de supermarkt staat veel verandering op til. Dankzij de verkoop van de drankencentrale kunnen we ons daar nu ten volle op focussen.” (SV)