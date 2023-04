All Drinks Bevernagie in Lichtervelde viert 125ste verjaardag: “Vijf generaties op rij, dat zie je niet vaak meer”

Een familiebedrijf dat 125 jaar bestaat en dat momenteel geleid wordt door een vijfde generatie. Veel zijn er niet meer, maar Bevernagie in Lichtervelde, dat in 1898 gesticht werd door Henri, houdt nog altijd goed stand. Het bedrijf blijft anno 2023 groeien. “Ik ben er mee opgegroeid. Het is vanzelfsprekend dat je erin meegaat”, vertelt Dominique Bevernagie.

Dominique Bevernagie (43) en zijn echtgenote Silvie Derycke (46) namen de leiding van de zaak over in 2020. “Exact een dag voor de lockdownperiode”, vertelt Dominique. “Een kersverse zaakvoerder en al onmiddellijk 70 procent omzet minder door de corona.”

Vijfde generatie

Dominique kwam in 2000 in het bedrijf. Samen met zijn vader Geert zorgden ze voor een dynamische leiding. “In mijn tienerjaren hielp ik mee tijdens de vakanties. Ik ben er mee opgegroeid. Het is vanzelfsprekend dat je erin meegaat. Ik ben de vijfde generatie, er zijn weinig zaken die dat kunnen zeggen.”

Stilzitten tijdens corona deed het koppel niet. “De extra vrije tijd gingen we op zoek naar een nieuwe locatie om een tweede winkel te starten. In de Godshuislaan in Roeselare vonden we een geschikt pand. Na de lockdowns herpakte de horeca zich. Het horecacliënteel breidde uit en het magazijn in Lichtervelde werd te klein. Nu zitten we met ons magazijn in de vroegere gebouwen van meubelfabriek Verschaeve, met een oppervlakte van 6.000 m2.”

Eerste generaties Bevernagie

Henri Bevernagie neemt in 1898 een brouwerij over in de Koolskampstraat van Jules Callewaert. Henri brouwt zijn eigen bruin bier en tafelbier. Bier dat wordt uitgevoerd naar cafés en particulieren. In 1921 komt de tweede generatie aanzetten, Hector wordt hoofd van het bedrijf. Enkel bruin bier wordt gebrouwen: tafelbier, stout en Oude Piro.

Hector Bevernagie sterft in 1959 en de brouwerij wordt overgenomen door zijn zonen, Arseen en Honoré. In die tijd werken er vijf werknemers. Omdat de brouwerij volledig vernieuwd moet worden, en de broers die investeringen niet willen doen, worden de brouwersactiviteiten stopgezet en wordt alle aandacht besteed aan het toeleveren van dranken aan particulieren, horeca en evenementen.

Aanbod uitbreiden

“Mijn vader Geert nam in 1993 het bedrijf over”, vertelt Dominique. “In 1996 bouwde hij een nieuwe drankencentrale. Omdat de vraag van klanten groot was naar de Oude Piro, werd in de jaren ’90 opnieuw gestart met het brouwen van het bruinbier ‘de Piro’, gebrouwen bij brouwerij Verhaeghe in Vichte.”

“Dit mooie jubileumjaar laten we niet onopgemerkt voorbijgaan”

Om te kunnen voldoen aan de noden van de klanten, en mee te kunnen met de concurrentie is uitbreiding noodzakelijk. “Het bedrijf moet zich steeds aanpassen en meegaan in de moderne ontwikkelingen”, legt Dominique uit. “Vandaar dat de winkel in 2016 volledig werd aangepast aan de laatste evoluties in de drankenhandel en werd uitgebreid tot 1.000 m2. Vroeger kozen klanten meer voor de hen gekende bieren, nu proberen ze al eens graag wat anders. Vandaar meer ruimte en meer aanbod.”

De familie van Hector Bevernagie in 1944 op de koer van de brouwerij. Boven: links Arseen Bevernagie, met naast hem de één jaar oudere Honoré Bevernagie en de jongste dochter Mimi (+ 31/03/’91). Onder: links Hector (+ 24/08/’59) met naast zich de twee geliefde Polen die bij de familie op kwartier waren, met in hun jeep dochter Gaby en staande mevrouw H. BEVERNAGIE (+ 15/12/’77). De ontbrekende telg van de familie, dochter Rachel (+ 20/09/’70), was de fotograaf van dienst. De twee sympathieke Polen, die hielpen Lichtervelde bevrijden, sneuvelden in Antwerpen. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Momenteel zijn er geen directe plannen om uit te breiden. “Maar zeg nooit nooit, we zijn heel trots dat ons bedrijf 125 jaar bestaat, en al vijf generaties lang. Onze zoon Ralph (15) begint in de zomervakantie mee te helpen als vakantiejob. Hij toont er al veel interesse in”, vertelt een trotse Dominique. “Binnenkort is er naar aanleiding van het 125 jaar een beurs voor ons horecacliënteel met een afterparty. Later op het jaar organiseren we iets voor de particulieren, we zijn op een aantal zaken aan het broeden maar er staat niets concreet vast. Maar we laten dit jubileumjaar zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.”