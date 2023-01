All-Bouw genomineerd voor De Gouden Baksteen

De Roeselaarse totaalaannemer All-Bouw werd genomineerd voor De Gouden Baksteen. All-Bouw is zo de enige West-Vlaamse bouwonderneming binnen de categorie Werkgever. De Gouden Baksteen is een initiatief van Bouwunie/Unizo.

All-Bouw is geen nieuw gezicht in de bouwsector. Sinds 1997 trekt All-Bouw nieuwbouw-op-maat op. Door het toenemend aantal medewerkers is het bedrijf zich sinds 2013 steeds bewuster geworden van zijn rol als ‘werkgever’. Ondertussen is het team uitgegroeid tot een 30-tal medewerkers en een 150-tal personen via onderaannemers.

Chloé Van Eecke, bestuurder van All-Bouw en o.a. verantwoordelijk voor HR: “Kandidaat-medewerkers komen drie keer langs tijdens de aanwervingsprocedure. We maken van aanwerving bewust geen commerciële zaak. Bij ons is aanwerven een langzaam proces waarbij onze waarden en normen ervoor zorgen dat mensen met volle overtuiging voor ons kunnen kiezen.”

Match

All-Bouws externe jobcoach garandeert bij het derde gesprek op basis van de afgenomen persoonlijkheidsanalyse zowel de kandidaat als het bedrijf uiteindelijk dat er op persoonlijk vlak een match is tussen beide.

“Het werken met die persoonlijkheidsanalyses heeft voor All-Bouw sinds 2013 wel het verschil gemaakt”, besluit Chloé. In het loopbaantraject wordt de medewerker vervolgens gestimuleerd door de gebruikelijke essentiële zaken zoals loon en bonussen, flexibiliteit, werkomgeving, bedrijfsstructuur met functieomschrijvingen, teamoverleg, feedbackgesprekken en dergelijke meer.

Dezelfde waarden

“Jammer genoeg gaat het in elk leven al eens wat minder. Er zijn daarom 2 vaste externe coaches die de medewerkers zowel professioneel als privé kunnen bijstaan. All-Bouw heeft tevens een breed netwerk in de zorgsector dat de medewerkers medisch divers ondersteunt. Onder het motto ‘Wees oorzaak, geen gevolg’ spoort het divisiehoofd de medewerker daartoe actief aan”, klinkt het.

Eén van All-Bouws medewerkers drukt het zo uit: “Wat het team binnen All-Bouw uniek maakt, is dat we allemaal dezelfde waarden hebben. We communiceren dan ook op dezelfde manier en we trekken allemaal aan hetzelfde zeel.”

Stemmen kan via www.degoudenbaksteen.be/stemmen t.e.m. 31 januari 2023.