All Athletes opent de deuren in Roeselare: “Er liggen hier heel wat mogelijkheden”

Zaterdag 6 januari opent All Athletes de deuren aan de Houtskoolstraat in Roeselare. Voor zaakvoerder Davy Vandekerckhove (42) is het al de tweede winkel van zijn sportspeciaalzaak, met ook al een vestiging in Brugge. Later deze maand komt er zelfs nog een derde winkel bij, in Gent. “We blijven steeds groeien”, klinkt het ambitieus.

All Athletes, vroeger beter bekend als Running Center, is een sportspeciaalzaak uit Brugge. Sinds de naamsverandering in 2021 is het bedrijf van Davy Vandekerckhove steeds blijven groeien, met nu als kers op de taart twee nieuwe vestigingen: één in Roeselare en één in Gent.

“De keuze voor Roeselare was vrij eenvoudig”, aldus Davy. “Op vlak van aantal sportclubs in de buurt vind ik Roeselare sportiever dan Brugge. Een ander pluspunt is de centrale ligging in West-Vlaanderen. In de regio zijn er ook niet meteen dergelijke speciaalzaken. Er zijn hier dus heel wat mogelijkheden.”

Loopspecialist

Bij All Athletes vind je een ruim gamma terug aan loopschoenen, loopkledij, fietskledij en zwemkledij. Echter staat verkoop niet centraal, maar onderscheiden ze zich bij All Athletes als loopspecialist. “We beschikken over een analysesysteem waarmee we niet alleen naar de voeten kijken, maar ook naar de knieën, bekken, rug, enzovoort”, gaat Davy verder.

“Op basis van die gegevens kunnen we een perfect voorstel maken om volledig klachtenvrij te lopen. Met deze aanpak zijn we trouwens uniek in België. Ook in Europa zijn we een van de weinige bedrijven die met deze methode werken.”

Feestelijke opening

Op zaterdag 6 en zondag 7 januari houdt All Athletes een feestelijke opening in Roeselare. Hiervoor organiseert Davy zowel een social ride als een social run. “Dit vooral met de nadruk op ‘social’, want atleten van alle niveaus zijn van harte welkom. Zaterdag om 9.30 uur vangen we de social ride aan samen met ambassadeur Jelle Wallays. De social run vindt dan weer plaats op zondag om 10.30 uur. Doorheen het weekend bieden we de mensen uiteraard ook een drankje aan. We kijken er alvast naar uit om ook in Roeselare onze winkel van All Athletes in de kijker te zetten”, besluit Davy.