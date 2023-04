Alix Velghe opent vastgoedkantoor op dag dat ze ‘Huizenjagers’ wint

Donderdag 20 april is een bijzondere dag voor de 29-jarige Brugse vastgoedmakelaar Alix Velghe. Ze opende haar eigen vastgoedkantoor in de Ezelstraat in Brugge én diezelfde avond zagen televisiekijkers haar de overwinning binnenhalen in het Play 4 programma Huizenjagers.

Alix Velghe groeide op in Gent maar woont sinds haar zestiende in Brugge, toen haar ouders, met haar moeder als West-Vlaamse, terug kwamen naar de kustprovincie. “Ik durf wel zeggen dat ik echt verliefd ben geworden op Brugge. Zeker op de binnenstad, waar ik ook zelf woon”, zegt Alix, die intussen zo’n vijf jaar actief is in de vastgoedsector. “Ik heb voordien ook een tijdje in een boetiek in Knokke gewerkt en daar heb ik ervaren dat ik graag verkoop en er ook wel goed in ben. Ja, ik verkoop echt graag.”

Alix vertegenwoordigde eerder drie jaar het bekende kantoor Immo François in de Brugse binnenstad maar zag nu dus het moment gekomen om voor zichzelf te beginnen. Ik werk nu als franchisenemer onder de koepel van de groep Albert Vastgoed, die zelf ook in 2022 door een andere groep werd overgenomen.” Het nieuwe kantoor in de Ezelstraat 31 werd op donderdagavond 20 april feestelijk geopend. “Ik richt me in de eerste plaats op Brugge maar ook wel op het ommeland en de kust. Zeker in Oostende en Knokke heb ik immers ook wel veel contacten”, verduidelijkt Alix.

De ondernemende jongedame had wel meer redenen om te stralen tijdens de opening van haar zaak. Ze kwam immers als winnaar uit de bus van het programma Huizenjagers op Play4, waarbij ambitieuze vastgoedmakelaars het tegen elkaar opnemen. “Jammer genoeg dateren de opnames al van oktober-november toen ik nog voor Immo François werkte, maar ik beschouw het toch ook wel echt als mijn overwinning”, klinkt het. “Ik heb trouwens nog altijd goede contacten met de andere twee dames die deelnamen aan het programma. Het was zeker een mooie ervaring.”