Alissa Loyson start praktijk voor permanente laserontharing in Izegem

Alissa Loyson (26) uit Izegem werkt als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, maar daarnaast runt ze sinds begin februari ook haar eigen onderneming: ‘Permanente laserontharing Alissa’. “In onze regio is permanente laserontharing nog niet zo ingeburgerd, waardoor het erg duur is. Daar wil ik verandering in brengen”, aldus Alissa.

Alissa Loyson (26) werkt als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, maar begin februari opende ze haar eigen zaak voor permanente laserontharing in de Roeselaarsestraat 48 in Izegem. “Voor mijn eigen behandelingen ging ik altijd speciaal naar Antwerpen, omdat het daar een pak goedkoper was”, vertelt Alissa.

“In West-Vlaanderen is permanente laserontharing nog niet zo ingeburgerd en daarom zijn de prijzen voor zo’n behandeling hier gigantisch. Aangezien het echter niet evident is om telkens opnieuw daarvoor een dag vrij te maken, kreeg ik het idee dat ik het eigenlijk ook zelf kon gaan leren en aanbieden in de streek aan een betaalbare prijs.”

Alissa voegde meteen de daad bij het woord en volgde een opleiding bij Celestetic in Brussel, waar ze ook slaagde voor haar theoretisch examen en haar praktijkexamen. Bovendien blijft ze begeleiding en ondersteuning krijgen. Om de twee maanden komt er een expert langs, waardoor ze zich steeds kan blijven bijscholen.

In februari hield Alissa al rond valentijn een actie, waarbij haar klanten 14 % korting konden krijgen op een behandeling naar keuze. Het was een groot succes was. “Praktisch iedereen hecht veel waarde aan zijn of haar zelfbeeld en permanente ontharing kan daarbij een belangrijke rol spelen”, zegt ze.

Twee jobs combineren

“Het enige bezwaar dat veel mensen hebben, is de kostprijs. Maar een maandelijkse afspraak bij een schoonheidsspecialiste om het lichaam te waxen is op termijn eigenlijk nog duurder, aangezien je bij permanente laserontharing slechts gemiddeld acht beurten nodig hebt. Het aantal beurten en de behandeling zelf hangen sterk af van persoon tot persoon. Daarom is het belangrijk dat we eerst een anamnese invullen om te kijken of iemand in aanmerking komt. Bovendien heeft de klant ook de mogelijkheid om een pakketprijs af te betalen in een periode van zes maanden.”

Iedere ochtend is Alissa onderweg als thuisverpleegkundige en van 14 tot 20 uur is ze op afspraak in haar praktijk te vinden. De combinatie van die twee verschillende jobs vindt ze heel interessant en dat wil ze dan ook graag zo behouden.

“Mijn werk als thuisverpleegkundige doe ik heel graag. Ik vind het aangenaam om te werken met mensen van alle leeftijden. Later zal ik misschien nog een laserapparaat aanschaffen om tattoos te verwijderen. Sommige mensen hebben spijt van een bepaalde tattoo en daar wil ik dan een oplossing voor aanbieden.”

(SM)