Alex start met Vastgoed Delaey: “Terugkeer naar oude liefde”

De Ieperse vastgoedsector is een kantoor rijker. Alex Delaey, geboren en getogen Ieperling, staat met Vastgoed Delaey voor vertrouwen en transparantie. Na enkele jaren ervaring in de vastgoed -en bouwsector is Alex klaar voor deze nieuwe stap in zijn professionele carrière.

Alex Delaey volgde na zijn middelbaar de bacheloropleiding vastgoed. “Ik ben na mijn studies aan de slag gegaan bij een vastgoedkantoor. Na vijf jaar koos ik voor een andere weg”, vertelt Alex. “Ik was even actief in de bouwsector, maar sinds kort ben ik teruggekeerd naar de oude liefde voor vastgoed. Met Vastgoed Delaey heb ik nu mijn eigen kantoor gestart. Na mijn eerste werkervaring kriebelde het om ooit zelf iets te beginnen. Die ambitie heb ik nu kunnen waarmaken. Mijn ervaring uit de bouwsector is zeker een troef. Ik sta nu volledig op mijn eigen benen en deze job geeft veel voldoening. De beginperiode is altijd wat zoeken, maar ik ben tevreden over het aantal panden dat ik al mag verkopen. De vastgoedmarkt in Ieper is zeker niet verzadigd. Er is altijd nog ruimte voor verbetering.”

Logo

In het logo van Vastgoed Delaey staat een vinkje. “Dat is het vinkje van vertrouwen. Vertrouwen en transparantie zijn twee kernwaarden”, zegt de 27-jarige vastgoedmakelaar. “Ik wil stapsgewijs groeien en ik vind het belangrijk om langetermijnrelaties op te bouwen met mijn klanten. Ben je op zoek naar een nieuwe thuis, investering of heb je hulp nodig bij verkoop of verhuur? Contacteer me gerust en dan kunnen we samen aan de slag om jouw doel te realiseren. Met mijn expertise, ervaring en betrokkenheid doorlopen we een zo soepel mogelijk traject. Ik kan ook nog meegeven dat ik officieel erkend ben door VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) als schatter-expert.”

Info: www.vastgoeddelaey.be, 0478 71 98 68, info@vastgoeddelaey.be of volg Vastgoed Delaey op Facebook en TikTok.