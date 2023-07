ALDI-winkel in Sint-Denijsestraat helemaal in het nieuw: “We zetten vers voorop”

De inrichting van de ALDI-winkel in de Kortrijkse Sint-Denijsestraat wordt volledig vernieuwd. Voortaan zullen klanten het versassortiment vooraan in de winkel aantreffen. Om de ombouw mogelijk te maken, sloot ALDI de deuren afgelopen weekend en heropent de winkel op zaterdag 15 juli. De nieuwe inrichting kadert binnen een grootschalige vernieuwing van het winkelpark van ALDI.

Het versassortiment bij ALDI is de laatste jaren sterk uitgebreid. Ook het aanbod losse groenten en fruit groeide fors. Om meer plaats te maken voor dit groeiend aanbod, gaat de Kortrijkse ALDI-winkel aan de Sint-Denijsstraat gedurende een week dicht. “De nieuwe winkelinrichting legt duidelijk de nadruk op het versassortiment dat voortaan een prominente plaats vooraan de winkel krijgt. Op die manier willen we winkelen nog eenvoudiger maken voor onze klanten en wordt een heuse versmarktbeleving gecreëerd”, zegt verkoopmanager Lobke Destrooper. “We merken dat onze losse groenten en fruit en promoties op verse producten steeds gemakkelijker de weg naar winkelkar vinden.”

Tijdelijke aanbiedingen

De bakkerijafdeling blijft aanwezig in de eerste gang alsook het vers vlees en de verse vis. De wekelijkse promoties (de ALDI Specials) komen telkens in het midden van iedere gang. De gekende tijdelijke aanbiedingen op woensdag en zaterdag worden analoog aan de ALDI-folder verdeeld over twee winkelgangen achteraan de winkel.

De nieuwe inrichting kadert binnen een grootschalige vernieuwing van het winkelpark van ALDI. De discounter opent alle nieuwe en vernieuwde winkels volgens de indeling met vers vooraan. Nu zijn ook de bestaande winkels aan de beurt. Sinds 2022 kregen al meer dan 100 ALDI-winkels de nieuwe inrichting. Tegen het einde van dit jaar komen er daar nog een 40-tal bij. In afwachting kunnen klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkels op de Pottelberg, in Zwevegem en Kuurne.