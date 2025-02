ALDI-winkel aan de Engelse Wandeling tijdelijk gesloten

De inrichting van de ALDI-winkel aan de Engelse Wandeling in Kortrijk wordt in een nieuw jasje gestoken. Voortaan zullen klanten het assortiment verse producten onmiddellijk vooraan de winkel aantreffen. Om dit mogelijk te maken, sluit de Kortrijkse ALDI de deuren vanaf zaterdag 15 februari 16 uur en heropent de winkel op vrijdag 21 februari.

Met de nieuwe inrichting zullen klanten het assortiment verse groenten en fruit, vers vlees en verse vis onmiddellijk bij het binnenkomen terugvinden. Ook het eiland met de wekelijkse promo’s op verse groenten en fruit staat in de nieuwe indeling bij de ingang van de winkel.

In afwachting van de nieuwe winkelinrichting kunnen de klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkel in de Sint-Denijsestraat en de ALDI-winkels in Wevelgem, Heule en Gullegem.