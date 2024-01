Aldi Wevelgem een week dicht voor verbouwingen

De Aldi-winkel in de Kortrijkstraat in Wevelgem wordt in een nieuw jasje gestoken. Door de aanpassing zal de winkel gesloten zijn van zaterdag 16 januari om 16 uur tot en met donderdag 18 januari.

De klanten van de winkel in de Kortrijkstraat zullen pas op vrijdag 19 januari in de vertrouwde omgeving kunnen winkelen. Het zal er dan niet helemaal meer uitzien zoals voordien. Voortaan zullen de klanten het assortiment verse producten onmiddellijk vooraan de winkel aantreffen.

Meer verse producten

“Het versassortiment is de laatste jaren sterk gegroeid”, aldus Marnick Evers, Manager Verkoop van het regionale hoofdkantoor Aldi Roeselare. “Sinds 2020 steeg het aanbod verse groenten en fruit met tien procent. De afdeling vers vlees is sindsdien quasi verdubbeld. Verse producten staan bovenaan het boodschappenlijstje. Door ze onmiddellijk vooraan aan te bieden, kan de winkelkar meteen gevuld worden met het meest essentiële. De klanten smaken deze nieuwe presentatie. We merken dat in winkels met de nieuwe inrichting verse producten vaker in de winkelkar belanden.”

Om de ombouw mogelijk te maken, sluit Aldi Wevelgem de deuren vanaf zaterdag 13 januari om 16 uur en heropent op vrijdag 19 januari. In afwachting kunnen de klanten terecht in de drie nabijgelegen Aldi-winkels op Pottelberg, in Gullegem en in Heule.