ALDI-outletwinkel opent de deuren in Middelkerke

ALDI heeft op woensdag 10 januari een tijdelijke outletwinkel geopend in de Oostendelaan in Middelkerke. Het is de eerste keer dat de discounter een outlet opent in Middelkerke. Op die manier wil ALDI zijn resterende voorraad non-foodartikelen uitverkopen en klanten laten profiteren van zijn lage prijzen.

Jens Boey is er sinds vijf jaar winkelmanager. “Vanaf woensdagochtend 10 januari kunnen klanten uit Middelkerke en omstreken voor het eerst koopjes doen in onze tijdelijke ALDI-outlet in de Oostendelaan. We maken hiervoor gebruik van een gebouw naast onze standaardwinkel, waar vroeger Carpetright gevestigd was. Klanten kunnen de outlet bereiken via een gang die de gewone ALDI en de outletwinkel verbindt”, klinkt het.

Er werden twee personeelsleden van de huidige ALDI-winkel ingezet om de outlet open te houden. ALDI staat bekend om zijn interessante wekelijkse aanbiedingen op woensdag en zaterdag tegen lage prijzen. De outletwinkel zal regelmatig een nieuwe selectie aan allerlei non-foodartikelen aanbieden tegen fikse kortingen. De eerste dagen zullen klanten er o.a. steelstofzuigers, opbergrekken en keukenapparaten terugvinden. De outletwinkel zal van maandag tot zaterdag geopend zijn tussen 8u30 en 19u00, tot zolang de voorraad strekt.