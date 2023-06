ALDI opent gloednieuwe en ruimere winkel in Knokke

Een gloednieuwe ALDI-winkel aan Duinenwater in Knokke-Heist opent feestelijk de deuren. Klanten winkelen voortaan in een nieuwe winkel, die deel uitmaakt van een gemengd nieuwbouwproject met appartementen en zelfs een hotel. De nieuwe winkelinrichting legt de nadruk op verse producten.

ALDI is al bijna 40 jaar aanwezig in Knokke. De discounter verhuisde in 2001 van de Lippenslaan naar het Maurice Lippensplein. In juli 2020 gingen de werken voor een gloednieuwe winkel op dezelfde locatie van start. Tijdens de werkzaamheden bleef ALDI zijn klanten bedienen in een tijdelijke winkel, uitgebaat in een grote tent vlakbij. Deze tijdelijke winkel sloot voorbije zaterdag de deuren.

Een team van 9 medewerkers verwelkomt de klanten opnieuw in een ruime winkel aan Duinenwater 20. Ter gelegenheid van de opening zal ALDI er nog een extra medewerker aanwerven. De nieuwe winkel werd uitgebreid tot +/- 1.000 m² verkoopruimte, het equivalent van 4 tennisterreinen.

Mix van winkelen, wonen en recreatie

ALDI Knokke maakt deel uit van het nieuwbouwproject ‘Lake District’. De site, waar vroeger de gebouwen van de NMBS en het oude ALDI-gebouw zich bevonden, werd volledig herontwikkeld en omgedoopt tot ‘Duinenwater’.

Boven de gloednieuwe ALDI-winkel bevinden zich 65 appartementen. Op de site komen ook kantoren, een hotel, een restaurant en andere commerciële ruimtes. “Het is een opmerkelijk project”, zegt Stephanie Bonny, Senior Manager Expansion bij ALDI België. “We zijn erin geslaagd om onze winkel te integreren in het gemengde nieuwbouwproject. De nieuwe ALDI-winkel is ruimer, duurzamer en aangepast aan de moderne en elegante stijl van de site.”

Tijdens de werken heeft ALDI ook rekening gehouden met duurzaamheid. Dankzij een warmterecuperatiesysteem verbruikt de winkel geen aardgas en de koeling gebeurt aan de hand van een duurzame CO₂-koeling met natuurlijke koelmiddelen.

Focus op vers en huismerken

Een nieuwe winkelinrichting legt de nadruk op het groeiende versaanbod. Klanten vinden in de vernieuwde winkel onmiddellijk bij het binnenkomen alle verse groenten en fruit, vers vlees en verse vis. Op die manier wordt een heuse versmarktbeleving gecreëerd en kan de winkelkar meteen worden gevuld met het meest essentiële. Pagina 2 van 2

Wat zeker niet verandert, is de succesvolle formule van ALDI: hoogkwalitatieve producten aanbieden aan de gekende ALDI-prijzen. Meer dan 90% van het vast assortiment bestaat uit huismerken, die vaak minstens de helft goedkoper zijn dan de gekende merken. Ook de typische efficiëntie van ALDI, zoals de presentatie van producten op palletten en een weloverwogen aanbod, blijft behouden.

Blinde smaaktest

ALDI heeft nog een extra verrassing in petto voor klanten uit Knokke. De smaaktest ‘Proef jij het Prijsverschil?’ houdt op de openingsdag halt aan de nieuwe winkel. Klanten krijgen de kans om blind ALDI-huismerken te proeven en te vergelijken met A-merken. Zo kunnen consumenten zelf de proef op de som nemen en ontdekken dat huismerken een slimme keuze zijn.