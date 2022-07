ALDI opent gloednieuwe en milieuvriendelijke zaak op oude locatie in Veurne met dubbele oppervlakte

Zaterdag 16 juli waren vroege Veurnse vogels er als de kippen bij om hun winkelkar vol te laden in de gloednieuwe ALDI-winkel op de oude locatie aan de Nieuwpoortkeiweg in Veurne. Met een bijna verdubbelde verkoopoppervlakte van zo’n 1200 m² is deze nieuwe ALDI-winkel ook de allereerste in België die is gebouwd met duurzaam ecobeton.

Het contrast met het oude filiaal waar ALDI meer dan dertig jaar was gevestigd, kon niet groter zijn. Met een zee aan ruimte en licht, een aantrekkelijke en kleurrijke presentatie en het accent op massa’s verse producten mag deze nieuwe zaak zich echt een visitekaartje voor de discountketen noemen.

Inzetten op duurzaamheid

In amper een half jaar tijd is het oude gebouw gesloopt en herrees een nieuw, modern pand aan de Nieuwpoortkeiweg 10. Intussen liet ALDI zijn klanten niet op hun honger zitten, want ze werden even verderop bediend in een tijdelijke tent aan de Werkplaatsstraat.

“We zijn zeer trots op dit project”, zegt Jimmy D’hoore, Manager Construction bij ALDI. “De nieuwe winkel is met een verkoopoppervlakte van +/- 1.200 m² quasi dubbel zo groot als de oude winkel van +/- 620 m². Het is ook onze eerste ALDI-winkel in België die is gebouwd met gerecycleerd ecobeton, want we hebben extra aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw.”

Bouwen met ecobeton heeft heel wat voordelen. Bestaande materialen worden op een duurzame manier hergebruikt en opgewaardeerd. De productie van gerecycleerd beton vergt geen natuurlijk drinkwater en minder transport waardoor een pak minder CO2 wordt uitgestoten.

Verse producten

“Een mooi voorbeeld van hoe ALDI zijn steentje bijdraagt voor een duurzame toekomst. Op de parking die bijna honderd parkeerplaatsen telt, zijn er voorzieningen getroffen voor de installatie van laadpalen voor elektrische wagens. We hebben gekozen voor volledige ledverlichting. Er werd een warmte- en regenwaterrecuperatiesysteem geïnstalleerd en de koeling gebeurt via een meer duurzame CO₂-koeling. Op het dak komen er meer dan 370 zonnepanelen, het equivalent jaarlijks verbruik van 34 gezinnen.”

Opvallend in de nieuwe winkel is het uitgebreide aanbod van verse producten, die door de moderne winkelinrichting nog eens extra aantrekkelijk wordt voorgesteld. De laatste jaren heeft ALDI forse inspanningen geleverd in een groeiend en kwalitatief versaanbod.

Trouw aan succesformule

Het versassortiment krijgt een prominente plaats vooraan in de winkel. Op deze manier creëert de discounter een heuse versmarktbeleving voor de klant. Daaraan dragen de veertien medewerkers van ALDI Veurne hun steentje bij.

Naast verse groenten en fruit zijn er meer convenience-artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Het gevarieerde aanbod aan vers vlees is voor meer dan 90% van Belgische origine. Op deze schitterende zomerse startdag was er veel interesse voor de zomerse barbecuereferenties en de vers aangemeerde Zeeuwse mosselen.

De nieuwe ALDI-zaak blijft trouw aan de succesformule: hoogkwalitatieve producten aanbieden tegen de gekende lage ALDI-prijzen, met 90 % huismerken in het vaste aanbod, die het kloppend hart van de winkel blijven. Ook de typische efficiëntie van ALDI, zoals de presentatie van artikelen op palletten, blijft behouden.

(MVQ/ Foto MVQ)