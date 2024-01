Aldi in Rumbeke sluit zaterdag voor renovatiewerken en heropent op 2 februari

De inrichting van de ALDI-winkel aan de Rumbeeksesteenweg in Rumbeke wordt in een nieuw jasje gestoken. Voortaan zullen klanten het assortiment verse producten onmiddellijk vooraan de winkel aantreffen. Om de ombouw mogelijk te maken, sluit ALDI Rumbeke de deuren vanaf zaterdag 27 januari om 16 uur en heropent op vrijdag 2 februari.

Het versassortiment bij ALDI is de laatste jaren sterk gegroeid. Sinds 2020 steeg het aanbod verse groenten en fruit bij ALDI met 10%. De afdeling vers vlees is sindsdien quasi verdubbeld. Het versassortiment krijgt voortaan een prominente plaats vooraan de ALDI-winkel in Rumbeke. Om dit mogelijk te maken, gaat de winkel aan de Rumbeeksesteenweg een kleine week dicht. Op vrijdag 2 februari om 8.30 uur staat het team van 13 medewerkers opnieuw klaar om de klanten te verwelkomen. In afwachting kunnen de klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkels in Roeselare en Izegem.

Versmarktbeleving

Het resultaat van de werken? Klanten vinden in de vernieuwde winkel alle verse groenten en fruit en vers vlees onmiddellijk bij het binnenkomen terug. De nieuwe meubels zijn dieper waardoor producten overzichtelijker gepresenteerd worden voor de klant. Op die manier wordt een versmarktbeleving gecreëerd.

Ook het eiland met de wekelijkse promo’s op verse groenten en fruit staat in de nieuwe indeling bij de ingang van de winkel.

Gemakkelijker winkelen

“Met deze nieuwe winkelinrichting maken we winkelen nog eenvoudiger voor onze klanten”, zegt Lobke Destrooper, Manager Verkoop van het regionale hoofdkantoor ALDI Roeselare. “Verse producten staan bovenaan het boodschappenlijstje. Door ze onmiddellijk vooraan aan te bieden, kan je de winkelkar meteen vullen met het meest essentiële. De klanten smaken deze nieuwe presentatie. We merken dat in de ALDI-winkels met de nieuwe inrichting verse producten vaker in de winkelkar belanden.”

De bakkerijafdeling blijft aanwezig in de eerste gang, net als de afdeling verse vis. De wekelijkse promoties (de ALDI Specials) komen telkens in het midden van iedere gang.

De gekende tijdelijke non-foodaanbiedingen op woensdag en zaterdag zijn makkelijk terug te vinden per actiedag achteraan de winkel.

12 West-Vlaamse winkels in 2024

ALDI opent al zijn nieuwe of vernieuwde winkels met deze nieuwe indeling. Bijna de helft van de Belgische ALDI-winkels werd ondertussen op deze manier ingericht.

Dit jaar zal de discounter ruim 100 extra winkels vernieuwen volgens de indeling met vers vooraan, waarvan 12 West-Vlaamse ALDI-winkels.