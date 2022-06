Aldi in Ardooie enkele dagen dicht

Wie maandag naar de Aldi in de Wezestraat in Ardooie trekt zal voor een gesloten deur staan.

De Aldi-vestiging in de Wezestraat gaat voor een weekje dicht. De winkel wordt opnieuw ingericht naar het concept met de versafdeling die ook al in heel wat andere winkels in de regio ingevoerd werd.

Vers fruit, verse groenten, vers vlees en verse vis zullen bij het binnenkomen van de winkel te vinden zijn. Aldi zal er tevens inzetten op bereide gerechten en fruitsappen.

Om de infrastructuur aan deze koerswijziging aan te passen moet de winkel een volle week sluiten. De herstylde winkel gaat terug open op zaterdag 25 juni.