ALDI Avelgem sluit 1 week tijdens verbouwingen: “Focus op versafdeling”

De ALDI-winkel in Avelgem wordt in een nieuw jasje gestoken. Voortaan krijgt het versassortiment een prominente plaats, vooraan in de winkel. Om dit te kunnen realiseren, zal de winkel vanaf zaterdag 10 september om 16 uur sluiten. De winkel opent weer op zaterdag 17 september.

De laatste jaren investeerde de winkel in een groeiend en kwalitatief aanbod aan verse producten. Met de nieuwe winkelinrichting krijgt het versassortiment een duidelijke plaats, vooraan in de winkel. Klanten zullen voortaan alle verse groeten en fruit, vers vlees, verse vis en chilled convenience (zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken) onmiddellijk bij het binnenkomen aantreffen. Op die manier wordt er een heuse versmarktbeleving gecreëerd.

Koen Piessens, Managing Director Sales bij ALDI, vertelt over het belang van verse voeding. “We kiezen er met onze nieuwe winkelinrichting voor om het winkelen nog eenvoudiger te maken voor onze klanten. Door vooraan in de winkel onze verse groeten en fruit, vers vlees, verse vis en vers bereide gerechten aan te bieden, kan de winkelkar meteen gevuld worden met het meest essentiële.”

De bakkerijafdeling met vers brood, afgebakken koffiekoeken en broodjes blijft aanwezig in de eerste gang. De wekelijkse promoties komen telkens op het midden van iedere gang.

Voor het nieuwe concept is ALDI niet over één nacht ijs gegaan. Na een testfase van vijf winkels vorig jaar, werd er beslist om dit concept ook toe te passen op de reeds bestaande, en nieuwe winkels.

(ML)