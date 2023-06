Albert Heijn zet Veurnse landmarks in de kijker met originele spaaractie

Stad Veurne is weer een collector’s item rijker dankzij een opvallende spaaractie bij Albert Heijn Veurne. Met een volle spaarkaart kunnen klanten een puzzel vol Veurnse landmarks aanschaffen tegen een voordelige prijs. Hiermee draagt Benoit Dezutter, zaakvoerder van de supermarkt, een origineel steentje bij om Veurne te promoten.

Het initiatief van zaakvoerder Benoit gaat echter om veel meer dan om een originele spaaractie en klantenbinding. “We willen zo onze band met de stad en haar inwoners aanhalen en versterken”, aldus Benoit.

Wie de puzzel van 1.000 stukjes gelegd heeft, krijgt in elk geval een duidelijke impressie van Veurne te zien, met een tiental belangrijke landmarks. Dat zijn onder meer de Grote Markt, de Sint-Niklaaskerk, het kasteel van Beauvoorde, het Bakkerijmuseum, zanger Will Tura die zo trots is op zijn Veurnse roots, kleinkunstenaar Willem Vermandere uit Steenkerke die zo graag zijn streek en dialect bezingt, de jaarlijkse Boetprocessie, de lekkere meringuetaart, maar ook het kasteel van Sint-Flora en de oude Zeedijkmolen in Avekapelle.

Uniek geschenk

Het team van Albert Heijn overhandigde de puzzel aan burgemeester Peter Roose en schepen van Lokale Economie Guido Hoste. Deze laatste reageerde meteen: “Wat een uniek geschenk! Het doet deugd om te zien dat een ondernemer de stad zo in het hart draagt en mee wil promoten!”

Leuk verzamelobject

Ook burgemeester Peter Roose schaart zich volledig achter het initiatief: “Ik ben heel tevreden dat ook winkeluitbaters meewerken aan het versterken van de citymarketing van onze stad. Dit betekent dat ze dezelfde trots uitdragen. De puzzel is daarbij ongetwijfeld een leuk en origineel verzamelobject.”

Elke klant van Albert Heijn Veurne kan eenvoudig aan de spaaractie deelnemen. Benoit legt uit: “Per aankoopschijf van 10 euro ontvang je een spaarzegel. Met 10 zegels is de spaarkaart vol en koop je de cartoonpuzzel voor 15,99 euro aan. Daarna kunnen zowel getrainde, als beginnende puzzelaars aan de slag voor uren puzzelplezier.”

De spaaractie loopt nog tot en met zondag 27 augustus. De volle spaarkaarten inruilen kan daarna nog tot en met 3 september.