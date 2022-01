Al meer dan 60.000 euro voor motiverend chocoladekegeltje

De Koekelaarse onderneming Woppaaaa ontwikkelde een chocoladekegeltje dat een motiverende boodschap onthult als je erin bijt. Met haar product wil founder Annelien Jonckheere zorgen voor een optimistische noot in de dag van haar klanten. Onder meer om te investeren in voorraad, verpakkingen en marketing lanceerde Woppaaaa een crowdfundingcampagne. Die loopt komende zondag ten einde en haalde al meer dan 60.000 euro op.

“De kegeltjes creëren kleine opbeurende momentjes, die de eigenwaarde helpen opkrikken. Want uit ervaring merk ik dat mensen in zulke kleine dingen geluk vinden,” licht oprichtster Annelien Jonckheere, ook psychotherapeute en coach bij Indigo in Koekelare, toe.

Voor de productie van de motiverende pralines doet Woppaaaa een beroep op een externe chocolatier. Met de chocolaatjes mikt de onderneming zowel op particulieren als bedrijven. Zo zijn de chocolaatjes al verkrijgbaar via de webshop en in een AD en Proxy Delhaize in de eigen streek.

Om de fortune chocolates sneller op de kaart te zetten, wil Woppaaaa investeren in de productie en de verpakking. Daarnaast wil het bedrijf ook haar marketinginspanningen opschalen. Om die plannen waar te maken lanceerde Woppaaaa in november een crowdfundingcampagne bij het Gentse investeringsplatform WinWinner.

“De campagne loopt bijna af, maar we zijn al voorbij ons minimaal doelbedrag van 50.000 euro. Om precies te zijn staat de teller momenteel op 63.000 euro, er is dus nog ruimte om richting het maximumbedrag van 100.000 euro te gaan,” besluit Annelien. Investeren in de crowdfundingcampagne van Woppaaaa kan nog tot en met zondag 16 januari.

(BC)

www.winwinner.be