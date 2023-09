Al meer dan 5 hectare bedrijfsgrond verkocht op site Nelca: “Het bruist hier weer van de bedrijvigheid”

De kmo-zone Nelca in Lendelede is uitverkocht. Van alle 16 kavels zijn er 14 verkocht en zijn er twee in verregaande bespreking. In twee jaar heeft Leiedal op Nelca zo iets meer dan vijf hectare bedrijfsgrond verkocht. De verkoop nam een vaart, ondanks de opstart in volle coronaperiode. Kleinere bedrijven kunnen wel nog terecht in de tien vrije kmo-units van het bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft. Ook hiervoor is de interesse groot.

“Op 6 juli 2021 werd kmo-zone Nelca door minister Crevits officieel geopend”, zegt een tevreden burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “In volle covidcrisis is Leiedal daarna gestart met de verkoop van de kavels op Nelca-Noord. De zone van 5,2 hectare aan de noordzijde van de Stationsstraat in Lendelede is 2 jaar later uitverkocht. 144 jaar na de eerste bedrijfsactiviteiten en 15 jaar na het faillissement van Nelca heeft Leiedal van de site weer een volwaardig deel van het dorp gemaakt en bruist het er weer van de bedrijvigheid. Die herontwikkeling en het nieuwe economische leven dat dit met zich meebrengt, was heel belangrijk voor onze gemeente. Lendeleedse bedrijven hebben hun weg naar Nelca al gevonden, maar ook ondernemers uit Kuurne, Kortrijk en Izegem hebben Nelca omarmd.”

Duifhuizenlaan snel uitverkocht

De kmo-units van Global Estate Group springen in het oog. Ze vormen een mooie achtergrond voor de monumentale bufferbekkens langs de Stationsstraat. 17 units werden er in een recordtempo verkocht. “Van de 16 kmo-bouwpercelen zijn er nu 14 verkocht en ook voor de laatste twee percelen zijn er kandidaat-kopers”, aldus Leiedalvoorzitter Wout Maddens. “De verkoop ging bijzonder vlot.”

Langs de Duifhuizenlaan en de Nelcastraat bouwen verschillende bedrijven ondertussen hun nieuwe site uit. Nelca-Noord is de nieuwe uitvalsbasis voor bedrijven uit diverse sectoren: totaalaanneming en toelevering aan de bouw, een brouwerij, bedrijven actief in elektrische installaties en PV-panelen, een schrijnwerkerij, een schildersbedrijf, een koerier, handel in lingerie…”

Den Tuft

“Wij hebben met Leiedal een bestaande betonloods omgebouwd tot ruime, hedendaagse kmo-units”, aldus nog Wout Maddens. Den Tuft, zo heet het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw. De naam verwijst naar het tuften, een methode om hoogpolig textiel te vervaardigen, onder meer ook voor kamerbreed tapijt, dé specialiteit van het vroegere Nelca.”

“Den Tuft verwijst naar het tuften, een methode om hoogpolig textiel te vervaardigen”

Leiedal verkoopt in Den Tuft 11 units, tussen 231 en 1231 m². De grootste unit laat ook detailhandel toe. Alle nutsvoorzieningen zijn er, de units bieden plaats voor een kantoor en ze hebben elk een sectionale poort. Voor het gebouw ligt een ruime laad- en loszone in beton, geflankeerd door parkeerplaatsen in grasdallen. Den Tuft is een pionier op het vlak van hernieuwbare energie en deeleconomie voor kmo-units. Leiedal laat op het dak van het gebouw circa 90 zonnepanelen leggen. Die installatie voedt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een elektrische vorkheftruck en zes laadpunten voor elektrische wagens.

“De eigenaars van een unit zullen gebruik kunnen maken van deze voorzieningen”, zegt projectmanager bij Leiedal Stijn Vannieuwenborg. “Op die manier hoeven kleine bedrijven niet elk afzonderlijk in dergelijke infrastructuur te investeren. Vanaf volgend voorjaar zullen niet alleen de bedrijven maar ook buurtbewoners de drie laadpalen op de site kunnen gebruiken.”

Dit innovatieve project kon worden gerealiseerd met 69.500 euro steun van de provincie West-Vlaanderen, in het kader van het programma ‘lokale klimaatprojecten’. “De provincie was bij dit project bijzonder gecharmeerd door het innoverende aspect van de deeleconomie en kan bovendien als inspirerend voorbeeld dienen voor anderen”, verduidelijkt Doenja Lefebure, attachée van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Depot technische dienst

Intussen heeft Lendelede als eerste een kmo-unit in Den Tuft gekocht. “Het gemeentebestuur zocht al langer naar een centraal gelegen depot voor onze technische dienst,” zegt de burgemeester. “Dit was dus de ideale opportuniteit en de unit van circa 500 m² wordt dan ook al volop gebruikt.”