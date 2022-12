Al 16 firma’s kiezen voor nieuw bedrijventerrein in Maldegem

Bij MCC Verstraete vond een netwerkevenement plaats waarop de bedrijven die zich op het nieuwe industrieterrein vestigen, werden voorgesteld. “Tot op heden verwelkomen we op De Campagne al 16 nieuwe bedrijven. Samen zullen zij een werkplek bieden aan bijna 1.000 personen”, zegt algemeen directeur van intergemeentelijke vereniging Veneco, Sofie Vandelannoote.

“In februari 2022 organiseerden we een infomoment voor ondernemers die interesse hadden in een perceel op het nieuw aangelegde bedrijventerrein De Campagne in Maldegem. Een honderdtal gegadigden kregen info over de verkoopsvoorwaarden, de verkoopprocedure en de wijze van kandidaatstelling. Enkele maanden later ontvingen we van bijna de helft een kandidatuurdossier”, aldus Sofie Vandelannoote.

Twee infiltratiebekkens

“Na een grootschalig archeologisch onderzoek gingen in september 2021, in samenwerking met de gemeente Maldegem, Aquafin en het Agentschap Wegen en verkeer, de infrastructuurwerken van start. Aannemer Stadsbader legde de nieuwe wegenis aan, zorgde voor een netwerk van fietspaden en realiseerde twee infiltratiebekkens, die samen 3 hectare groot zijn. Hierdoor wordt het water bij piekbuien opgevangen, waarna het kan infiltreren. Aannemer Mahieu zorgde dan weer voor de aanleg van de groenstructuren. Er werden 200 hoogstammige bomen, 4.800 bosgoedplanten en 2.800 haagplanten aangeplant. Dit zorgt voor een duurzame invulling die de biodiversiteit stimuleert. Het bedrijventerrein kreeg op die manier 6,3 hectare aan blauw-groene invulling.”

Economische boost

Een ding is zeker: met de komst van Cosmogroup, De Rycke Metalworx BV, Recon Damage, Serco-Construct, Trenda Bouw, Van Hyfte BV en Vouwtent BV op het nieuwe lokale bedrijventerrein en Crispyn Machines, IMA, MCC Verstraete, Potier Stone, VC Wood en Dugardein De Sutter op het regionale bedrijventerrein krijgt Maldegem een economische boost van jewelste. (MIWI)