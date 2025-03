Aksesoir viert vijfde verjaardag

In maart viert Rogier Maes de vijfde verjaardag van zijn ‘Aksesoir’. In de winkel op de Gistelsesteenweg in Varsenare vind je elegante, modieuze juwelen, horloges, handtassen, sjaals en andere aksesoirs. “Mijn passie voor juwelen begon twaalf jaar geleden, toen ik na een carrière als steward in de luchtvaartsector een nieuwe weg insloeg als vertegenwoordiger in de juwelensector. In 2016 kreeg ik de kans om als winkelverantwoordelijke in een juwelenzaak aan de slag te gaan en begin 2020 waagde ik de sprong en opende ik mijn eigen zaak hier in Varsenare.”

Stijladvies

Rogier pakt uit met een aanbod aan merken met voor elk wat wils. Ook heel wat Belgische merken zijn vertegenwoordigd in de zaak. “We zijn ook gespecialiseerd in personal styling. Dat is een extra service die we aanbieden. Klanten kunnen hun outfit laten stylen met juwelen, een bijhorende handtas, een sjaal en andere accessoires. Ze mogen hun kleding en schoenen meenemen, want we hebben een pashokje.”

Feestweek

Omdat Rogier deze bijzondere verjaardag van Aksesoir niet zomaar voorbij wil laten gaan, pakt hij uit met een feestweek. “Van dinsdag 25 maart tot en met zondag 30 maart valt er van alles te beleven. Op woensdag komt Christine Bekaert haar nieuwe juwelencollectie voorstellen. Inschrijven hiervoor is wel verplicht. Op donderdag is er late night shopping tot 21 uur en is er een Ania Haie-event van 13 uur tot sluitingstijd. Ook op donderdag zal Marie Martens van het bekende handtassenmerk aanwezig zijn van 16 tot 20 uur. Op vrijdag ontdek je de nieuwe Melano-collectie en op zaterdag wordt de nieuwste collectie van het Italiaanse handtassenmerk Gianni Notaro gepresenteerd. Iedere klant die tijdens de feestweek een aankoop doet vanaf 100 euro, mag aan de kauwgomballenautomaat draaien. Wie draait, heeft altijd prijs”, lacht Rogier. (BC)