Ahmad opent in Langestraat tweede kapsalon tegenover concurrent: “Wij doen ook dames en kindjes”

In een lange tijd leegstaand pand in de Langestraat 59 heeft de uit Irak afkomstige Ahmad Fortoussi kapsalon Eleen geopend. “Er starten de jongste tijd heel wat barbiers, maar wij onderscheiden ons doordat we ook dames ontvangen”, zegt hij.

Aan nieuwe kapsalons – of toch vooral barbiers – is er geen gebrek in Brugge. En Ahmad Fortoussi (45) startte twee weken geleden zijn kapsalon dan nog recht tegenover een pand waar eerder dit jaar al een salon de deuren had geopend.

“Tot voor kort was die zaak hier aan de overkant een takeaway pizzeria, maar net toen ik bezig was met de voorbereiding om hier een kapsalon te vestigen, veranderden ze het geweer van schouder en maakten er een barbershop van…”, vertelt Ahmad. “Tja, dat is wel wat jammer… Maar wij onderscheiden ons met ons salon wel doordat we ook dames en kinderen ontvangen. Ik heb in de Ezelstraat al vijf jaar een zaak, maar dat is een barbershop en dus enkel op mannen gericht.”

Ahmad kwam zo’n veertien jaar geleden vanuit de Iraakse hoofdstad Bagdad in ons land aan, op de vlucht voor het vele geweld en andere problemen. In Irak had hij een kappersopleiding gevolgd en was hij al actief in de branche.

Wet gewijzigd

“Ik heb eerste enkele jaren in de horecazaak ’t Roodhof in Oostkamp gewerkt en daarna bij de Kringwinkel”, zegt hij. “Maar op den duur wilde ik toch mijn beroep van kapper weer uitoefenen, en liefst op zelfstandige basis. In België telde mijn diploma uit Irak niet, dus heb ik in 2018 een opleiding gevolgd bij CVO Miras. Maar kort nadat ik mijn getuigschrift had behaald, bleek de wetgeving gewijzigd en kon je ook zonder opleiding en diploma starten… Maar goed, ik heb er geen spijt van, want ik heb er toch nog veel bijgeleerd.”

“In datzelfde jaar ben ik dan van start gegaan met mijn barbershop in de Ezelstraat. Dat loopt daar behoorlijk goed, ik heb er een vast cliënteel. Maar hier in de Langestraat moet ik nog bekendheid genereren en klandizie opbouwen. De naam van het salon, Eleen, is ook de naam van mijn dochter. Mijn barbershop in de Ezelstraat is genoemd naar mijn zoon, Elia. En dan heb ik ik nog een derde kindje, dat nog klein is… Misschien moet ik op termijn nog een derde zaak starten!” (lacht)

Info: Eleen Kapsalon, Langestraat 59, Brugge. 0495 83 55 37