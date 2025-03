Agristo uit Wielsbeke gaat in India diepvriesfrieten maken

Agristo uit Wielsbeke wil in India een productielijn voor diepvriesfrieten bouwen. De eerste spadesteek werd zondag gegeven tijdens de economische missie.

Agristo is al enkele jaren actief in India. Het bedrijf heeft in Uttar Pradesh een fabriek waar aardappelvlokken worden gemaakt. Met de uitbreiding op dezelfde site, voor een bedrag van 80 miljoen euro, zal de capaciteit verwerkte aardappelen in een klap vervijfvoudigen, legt projectleider Mattis Delporte uit. De productie van frieten zou in 2026 moeten starten.

De eerste stappen voor Agristo in India kwamen er trouwens na een vorige economische missie, twaalf jaar geleden. Toen leerde de onderneming de ‘potato belt’ van India kennen. “Het klimaat is hier in de wintermaanden ideaal om aardappelen te kweken. Bovendien is de grond hier droog, ideaal om de aardappelsoort Santana in de lengte te laten groeien.”

Potentieel

Agristo richtte samen met het Indiase Masa in 2019 een joint venture op; twee jaar later werd de eerste productievestiging in gebruik genomen. “Masa had in India een sterke ‘supply chain’, waardoor samenwerken met lokale boeren vlot kon verlopen”, legt Delporte uit. Ook die boeren werden beter van de samenwerking: hun opbrengst steeg dankzij de Belgische knowhow van gemiddeld 10 ton per hectare tot 32 ton, klinkt het.

In de fabriek van Agristo werken zelf zowat 150 mensen. Dat aantal zal na de uitbreiding verdubbelen. Agristo wil er diepvriesfrieten maken omdat het gelooft dat er hiervoor potentieel is op de Indiase markt. “De consumptie ligt hier nog altijd tien keer lager dan in onze belangrijkste markt het Verenigd Koninkrijk (30 kilo friet per persoon per jaar, red.), maar de Indiërs zijn wel met 1,4 miljard.” India heft ook importtaksen van 30 procent, die vermeden kunnen worden door in het land zelf te produceren. Daarnaast wil Agristo vanuit India ook frieten exporteren naar het Midden-Oosten of Indonesië.

West-Vlaams onderonsje

De fabriek van Agristo is trouwens een West-Vlaams onderonsje. Zo wordt de stoom voor het drogen van de aardappelen geleverd door een reuzenboiler van Vyncke uit Harelbeke, terwijl voor het rooien van de aardappelen een beroep wordt gedaan op machines van AVR uit Roeselare. Eerder deze week sloot Agristo dan weer een contract af met Ekopak (uit Tielt), om hergebruik van afvalwater mogelijk te maken. Die West-Vlaamse ondernemingszin is ook Vlaams minister-president Diependale, tevens bekend liefhebber van frieten, niet ontgaan “De enige die nog ontbreekt is Bavik bier, dan was het feestje compleet”, grapte hij. “Ik hoop dat deze bedrijven andere deelnemers van de missie kunnen inspireren. Als bedrijf dat wil internationaliseren kan je India niet links laten liggen. Het groeipotentieel is hier enorm en we leven in een wereld waarin de verhoudingen aan het veranderen zijn.”