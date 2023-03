Afvalberg op verlaten bedrijfsterrein: “Wellicht niet snel oplossing in zicht”

Op een verlaten bedrijfsterrein in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster ligt heel wat afval verspreid. Het bedrijf in kwestie is failliet en buren vrezen dat de afvalberg nog zal toenemen. “Nu al waait het tot op straat.”

“We hebben dit afval al een paar jaar zien toenemen”, vertelt een buur van de failliet gegane firma Mestdach BV. “Wellicht doordat afvalcontainers niet meer betaald werden, groeide de stapel afval op de bedrijfsterreinen. Intussen is het bijna niet meer te overzien. Geregeld waait er ook iets op straat. Dit mag toch niet langer getolereerd worden. Wie zal sluikstorters tegenhouden die bij het zien van die afvalberg hier ook hun afval komen deponeren?”

Het is niet alleen het afval dat een door in het oog is van de buurt. “Bepaalde werkzaamheden gebeurden hier zonder vergunning. Ook gebouwen werden gebouwd zonder veel erg”, klinkt het.

Wat dit laatste betreft zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD) dat er alvast geen dossier loopt wegens bouwovertredingen. “Van het afval zijn we op de hoogte. Zelf kunnen we hiertegen moeilijk iets ondernemen, ligt op privaat domein”, zegt hij. “Daardoor is het moeilijk om hierin tussen te komen. Wel is een deel van het terrein intussen afgezet. De politie is op de hoogte en volgt de zaak verder op.”

De politiediensten bevestigen dit. “We zijn er inderdaad mee bezig en proberen na te gaan wie verantwoordelijk is”, zegt korpschef van de politiezone Midow Ruben Depaepe. “Het belangrijkste is dat het afval snel opgeruimd kan worden maar wie dat zal doen of de rekening zal betalen, dat is nog maar de vraag.”

De afwikkeling van het faillissement is in handen van curator Karel Rommens. Maar ook hij kan niets ondernemen tegen het stort, zegt hij. “De gebouwen maken immers geen deel uit van het faillissement”, legt meester Rommens uit. Een oplossing lijkt dus niet snel in de maak. De buren beramen intussen verdere stappen. “Want die situatie is onhoudbaar”, laten ze nog weten. (MI)