Afbraak site Galloo afgerond, volgende fase kondigt zich aan

In november vorig jaar begon op industriesite Konijnenbos de sloop van de oude gebouwen en verharding van de site Galloo. Die fase is nu achter de rug.

Er blijft nog maar weinig over van de vroegere bedrijfgebouwen op de site Galloo in de Rochesterlaan. In opdracht van Stad Gistel kocht de West-Vlaamse Intercommunale midden 2019 de leegstaande site van ongeveer 3,2 hectare aan. Vervolgens gingen de stevige afbraakwerken van start. Het doel: de site voorzien van een nieuwe wegtracé en het terrein opsplitsen in verschillende bedrijfspercelen. “Nu de afbraak is voltooid, kan de sanering van de gronden starten waarna de infrastructuurwerken kunnen beginnen”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “In mei volgt verder overleg over bijvoorbeeld de timing van het project en welk type bedrijfsgebouwen er moeten komen.”

Industriezone Konijnenbos dateert van de jaren 60 en huisvest nu zowat zeventig bedrijven. De inrichting van het openbaar domein is verouderd, de stedenbouwkundige voorschriften zijn niet meer hedendaags en laten intensief ruimtegebruik niet altijd toe.

De opwaardering van site Galloo is in die optiek dan ook een hefboomproject. (TVA)