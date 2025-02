Adviesbureau Decock verhuist naar vroegere dokterspraktijk: “Ooit begonnen in een schuur”

Met twaalf medewerkers barstte Adviesbureau Decock uit zijn voegen in de oorspronkelijke kantoren in de Diksmuidestraat in Bikschote. Dus zochten zaakvoeders Dominik en dochter Anne-Laure Decock naar een nieuwe locatie. Die vonden ze in de vroegere dokterspraktijk van Arseen Van Oost in de Statiestraat in Langemark.

Zeventien jaar nadat Dominik Decock zijn Decock Agriplanners oprichtte, barsten de kantoren van het ondertussen tot Adviesbureau Decock hernoemde bedrijf uit zijn voegen. “Nu zitten we met onze bureaus in de Diksmuidestraat, waar ik woon”, vertelt Dominik Decock (66). “Daar ben ik in mijn eentje begonnen in de schuur. In 2010 begonnen we personeel aan te nemen en zijn we gestaag gegroeid.”

Ondertussen telt het adviesbureau twaalf medewerkers, Dominik en dochter Anne-Laure inbegrepen. “Ik ben van opleiding bio-ingenieur en kwam in 2020 in het bedrijf. Ondertussen ben ik medezaakvoerder”, vertelt Anne-Laure Decock (33), die getrouwd is met Maarten Poelmans en mama is van Nore en Ize. Het is duidelijk dat Adviesbureau Decock aan het groeien is. “We doen alles van omgevingsvergunningen zowel voor particulieren, agro als KMO, maar ook landbouwadministratie en functiewijzigingen”, vervolgt Anne-Laure. “De problematieken in de landbouw nemen toe. De mensen kunnen steeds minder hun eigen administratie zelf opvolgen. Vandaar dat men steeds meer een beroep doet op externen zoals wij.”

Rustpunt

“We zijn de laatste jaren enorm geëvolueerd, onder andere naar de functiewijzigingen”, pikt Dominik in. “Bijvoorbeeld van een hoeve met landbouwactiviteiten naar residentieel wonen. Terwijl we vroeger puur in die landbouwadministratie en vergunningen voor de agro zaten, zijn we geëvolueerd naar meer KMO’s en particulieren. Qua omzet zitten we nu met 30 procent KMO’s en particulieren en nog 70 procent landbouw.” Na de zomer verhuist het adviesbureau naar de Statiestraat, waar het team zijn intrek zal nemen in de vroegere dokterspraktijk van Arseen Van Oost. “Op vandaag zitten we te krap in de huidige kantoren. Daarom zochten we naar een nieuwe locatie voor onze kantoren. Deze woning was goed gelegen. Het is nog altijd dichtbij. Voor onze klanten en personeel is het geen te grote verandering qua afstand”, zegt Anne-Laure. “Met het vijverpark vlakbij hebben we een rustpunt in de buurt”, vult Dominik aan. “Het is goed bereikbaar, er is voldoende parking, ook de supermarkt in de buurt is een troef voor het personeel. We zagen heel wat mogelijkheden, en naarmate we bezig zijn krijgen we alleen maar bevestiging van onze verwachtingen.”