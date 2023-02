Acties Economisch Huis Oostende dringen langdurige leegstand terug

De leegstandsratio langdurige en structurele leegstand van handelspanden in Oostende zit in dalende lijn. Ten opzichte van vorige jaren zijn er minder langdurige leegstaande panden. De leegstand op korte termijn is een werkpunt, maar er zijn hoopvolle signalen in het vooruitzicht, zo laat het Economisch Huis Oostende weten.

Eind 2021 stond de leegstandsratio van dat jaar op 10,92%. Na metingen van het Economisch Huis Oostende, ondersteund en bevestigd door het Nederlandse onderzoeksbureau Locatus, blijkt dat er eind 2022 een terugdringing is van zowel de langdurige (1-3 jaar) als de structurele (>3 jaar) leegstand met respectievelijk 16 en 6,5%. Daar de aanvangsleegstand echter gestegen is met 18 panden, komt het totaal aan leegstand jammer genoeg op 11,6%. Maar desondanks is ook daar positief nieuws te melden: “Omdat wij de vinger aan de pols houden, zijn wij ingelicht dat er op korte termijn bijkomend minstens 30 zaken in een leegstaand pand zullen aanvangen. Indien dit effectief ook allemaal kan uitgevoerd worden zou dit betekenen dat de ratio zou zaken van 11,6 naar 9%, wat formidabel nieuws zou zijn voor de stad”, stelt schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn.

In 2023 gaat het Economisch Huis Oostende verder met hun plan van aanpak en wil het met proactieve acties nieuwe ondernemers aantrekken. Filip Roelandt, algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende: “We gaan voluit voor een maximale invulling van alle winkelpanden. Hiervoor hebben we binnen ons huidige team een herschikking gedaan zodat Erwin De Schuyter zich voltijds op business development zal focussen. Zo legt hij contacten met potentiële ondernemers uit anders regio’s die een aanwinst voor Oostende kunnen zijn.”