Actiegroep luchthaven REPLO viert met vertraging 20ste verjaardag

Met een jaar vertraging blaast REPLO, de vereniging van vrienden van de luchthaven, 20 kaarsjes uit. REPLO is tevreden met het nieuwe elan dat Ostend-Bruges International Airport de voorbije jaren kreeg, maar ziet nog uitdagingen. “Meer privé-inbreng zou helpen om de infrastructuur nog meer te vernieuwen en we hopen op extra passagiersmaatschappijen, zonder in het vaarwater van TUI te zitten”, zegt Albert Doyen (73), al 21 jaar voorzitter van REPLO.

Albert, die uit Oostende afkomstig is maar in Westende woont, ontvangt ons in het kantoor dat REPLO sinds enkele jaren heeft in het luchthavengebouw. “Dat kregen we dankzij de vorige CEO Marcel Buelens en in ruil voor de rondleidingen die wij verzorgen voor groepen geïnteresseerden die de luchthaven komen bezoeken”, legt hij uit. “Vorig jaar wilden we al onze 20ste verjaardag vieren, maar dat moesten we uitstellen door corona. We vieren het dit jaar, nu wel al 21 en dus meerderjarig zijn geworden.”

Op 28 mei houdt REPLO een jubileumdiner in zaal Ten Stuyver. De vereniging, waarvan het ledenaantal stabiel rond de 250 blijft draaien, organiseert ook nog luchtvaartgebonden uitstappen, drie keer per jaar een ledenvergadering en soms eens een meerdaagse reis. REPLO laat ook een nieuwe presentatiefilm maken over de luchthaven, die in de zomer klaar zal zijn.

Weerwerk

“We zijn in februari 2001 ontstaan als reactie op WILOO, de actiegroep tegen de luchthaven”, vertelt Albert. “Het stoorde ons dat de Vlaamse overheid of de toenmalige luchthavendirectie nooit iets tegensprak van wat WILOO beweerde. Er kwam nooit reactie. Wij vonden dat er iets moest gebeuren en wilden weerwerk bieden tegen het fake news dat over de luchthaven verspreid werd. Zo zijn we geleidelijk uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner voor de Vlaamse overheid en de luchthavenautoriteiten. We nemen deel aan de milieuoverlegraad van de luchthaven en zijn nu ook vertegenwoordigd in de milieu- en natuurraad van de stad Oostende.”

“De zeven oorspronkelijke bestuurders waren verbonden met de luchtvaart, via hun hobby of door hun vroegere beroep. Wij vonden en vinden de luchthaven een economische troef voor de streek en wilden onze bijdrage leveren om de luchthaven te promoten. Er zijn drie belangrijke pijlers: de passagierstrafiek, die interessant is voor iedereen die in een straal van 80 tot 100 km rond Oostende woont, de vracht, die het meest tewerkstelling creëert, en de kleine luchtvaart of general aviation. Over de huidige generatie vliegtuigen zijn veel minder klachten dan over die uit de periode 1990-2010. Vandaag zorgen ze voor minder uitstoot en minder lawaai. In vergelijking met een Boeing 747 hoor je de nieuwe Boeing 777 bijna niet.”

REPLO vindt dat de luchthaven met de huidige normen bijna geen hinder veroorzaakt en verzamelde onlangs via een petitie een kleine 4.000 handtekeningen pro luchthaven. Toch vernietigde de Raad van State onlangs op vraag van WILOO een versoepeling van het nachtvluchtenregime die was toegestaan. “De Raad van State beoordeelt de juridische procedure. Het is allemaal heel theoretisch. Ik denk niet dat in de Raad van State echt luchtvaartspecialisten zetelen”, reageert Albert Doyen. “We wachten nu af wat de toekomst brengt.”

Passagiers

In de coronajaren steeg de cargotrafiek op Oostende spectaculair. De passagierscijfers kenden een forse dip, maar die zijn zich nu aan het herstellen. Afgezien van corona kent de luchthaven, sinds de uitbating in 2014 werd overgenomen door privé-exploitant Egis, een nieuw elan. “De privatisering was absoluut nodig, maar de LEM- en LOM-structuur, waarbij de overheid nog altijd de infrastructuur beheert, is wat stroef. Een participatie van de overheid zal altijd nodig zijn, maar de privé moet meer vrijheid krijgen en meer in handen kunnen nemen. Zo kan de infrastructuur sneller worden aangepast aan de steeds veranderende noden.”

Als het van REPLO afhangt, mag ook de passagierstrafiek nog fors naar omhoog en kan dat door het aantrekken van één of meerdere extra operatoren. “Zonder in het vaarwater van TUI te ziten”, beklemtoont Albert. “Ik weet dat de luchthaven contacten heeft met andere spelers. Zeker bestemmingen in Noord-Engeland en Schotland hebben nog potentieel van op Oostende. Stadsbestemmingen ook, maar dan met kleinere toestellen. Het komt erop aan de juiste kandidaten warm te maken.”