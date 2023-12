Actie Spoken Jagen levert tien prijswinnaars op

Tijdens de maand oktober kon je bij de handelaars in Oudenburg Spoken Jagen via spaarkaarten. Die gingen in een grote trommel waaruit tien winnaars werden getrokken. De prijzenpakketten bestaan uit cadeaubonnen, snoepjes en gadgets. De winnaars zijn Jessica Verstraeten, Xavier Haeghebaert, Christiana Tommelein, Astrid Claeys, Lucien Janssens, Joline Himpens, Noah, Max en Clara, Laurette Eeckeloo, Monique Dekeyzer en de familie Braet-Meseure. Ze worden persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen hun prijzenpakket in het stadhuis ophalen. Burgemeester Romina Vanhooren en de schepenen Gino Dumon en Stijn Jonckheere trokken de winnaars. (foto LIN)