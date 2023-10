Achttien ondernemers ‘Allemaal Tegoare’ in de Academiestraat in Brugge

In de Academiestraat 14, het pand dat verhuurd wordt aan startende ondernemers, kan je de hele maand november terecht in Tegoare. “Liefst 18 ondernemers en makers werken samen voor dit project”, zegt initiatiefneemster Louise Huysseune.

In Modulair 14 zoals het handelspand in de Academiestraat dat via stad Brugge en De Republiek ter beschikking gesteld wordt aan ondernemers die een concept willen testen nu heet – is de hele maand november de pop-upwinkel Tegoare gevestigd. Het gaat om een initiatief van Louise Huysseune (31) uit Blankenberge. Zij is actief als schoonheidsspecialiste maar volgde ook een opleiding goudsmid en ontwerpt nu ook juweeltjes die ze zelf samenstelt. “Als schoonheidsspecialiste werk ik graag met mensen, maar soms heb ik er ook nood aan om me in mijn eentje rustig creatief bezig te houden”, zegt Louise.

Concept

“Ik heb al een eerdere ervaring met een pop-upwinkel in een gelijkaardig pand in de Sint-Jacobstraat, via De Republiek dus ook, maar nu is het idee dus om in een groter pand met heel wat creatieve mensen samen actief te zijn. Dat is het concept van Tegoare. We werken maar liefst met 18 verschillende ondernemers en makers voor dit project. Ik heb ze allemaal zelf uitgezocht en aangesproken dus het zijn allemaal mensen waar ik volledig achter sta. Het heeft me zeker drie maanden geduurd voor ik iedereen overtuigd kreeg en alles op elkaar kon afstemmen.”

Een blik op de website van het initiatief toont de grote variatie aan ondernemers en producten aan. Juweeltjes, keramiek, houtsnijwerk, accessoires, kruidencreaties, granola en ga zo maar door. Daarnaast zijn er heel de maand door allerlei workshops te volgen, onder meer over juwelensets samenstellen, knutselen met schapenwol, tips voor lekker slapen en tapas bereiden. “En als er geen workshops zijn, kun je in onze belevingsschop ook altijd terecht om een lekker kopje thee of iets anders te drinken”, geeft Louise nog mee.